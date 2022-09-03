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Феттель вылетел с трека и закончил квалу предпоследним: это напарник нагнал пыли в ключевой поворот и снял все сцепление перед Себом

Гран-при Нидерландов
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Формула-1
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Ланс Стролл Ланс Стролл
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А грустно выглядит именно четырехкратный чемпион.

Любой сторонний зритель квалификации к Гран-при Нидерландов, наверное, подумал о Себастьяне Феттеле что-то вроде «вовремя уходит» – глядя на вылет в ключевом предпоследнем повороте на решающем круге в первом сегменте. Когда четырехкратному чемпиону, казалось бы, нужно было собраться, выдать максимум и прорваться, наконец, в топ-10 (как его напарник Ланс Стролл), №5…

Итог – предпоследнее место: ниже только Николас Латифи.

Но команда и ее пресс-атташе Мэтт Бишоп все объяснили:

«Кругу Себа помешала пыль, нагнанная на гоночную траекторию предыдущей машиной»

«Бедный Себ показал лучший на тот момент первый сектор среди всех, а в 12-м повороте влетел в облако пыли на гоночной траектории, нагнанной прошедшей во второй сегмент (и вылетевшей с трека) прямо перед ним машиной».

Кто же это был? Судя по трансляции, как раз напарник Феттеля Ланс Стролл – он помешал еще и Даниэлю Риккардо:

Такова современная «Формула-1» на узких стационарных треках: одно неловкое движение рулем превращает происходящее в заезд вроде Mario Kart.

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«Хочу слушать своих детей, когда нужен им, а не вынужденно прощаться». Полное обращение Феттеля, который прощается с «Ф-1»

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