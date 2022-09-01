Камеры для съемок «Ф-1» иногда выглядят как бесформенный кусок пластика, примотанный к палке. Нет, правда

Заснято при подготовке к домашнем Гран-при Ферстаппена.
Что вы представляете, когда думаете о съемках «Формулы-1»? Сверхнавороченные бортовые камеры с круговым обзором, вертолеты, дроны, технологичнейшие девайсы в шлемах массой 3 грамма, особые устройства с быстрым захватом, которые операторы резко поворачивают вслед уезжающим болидам…
А еще – вот эта непонятная штука на палке.
Нет, правда – это статичная камера, направленная в последний поворот трека «Зандорта», на котором проводят Гран-при Нидерладнов. Ее заметил, заснял и выложил у себя в телеграме русский фотограф «Формулы-1» Евгений Сафронов.
Внезапно, да?
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Фото: t.me/artofsafronov
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