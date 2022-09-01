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Камеры для съемок «Ф-1» иногда выглядят как бесформенный кусок пластика, примотанный к палке. Нет, правда

техника
Формула-1
ахахаха
Гран-при Нидерландов
Авто Авто

Заснято при подготовке к домашнем Гран-при Ферстаппена.

Что вы представляете, когда думаете о съемках «Формулы-1»? Сверхнавороченные бортовые камеры с круговым обзором, вертолеты, дроны, технологичнейшие девайсы в шлемах массой 3 грамма, особые устройства с быстрым захватом, которые операторы резко поворачивают вслед уезжающим болидам…

А еще – вот эта непонятная штука на палке.

Нет, правда – это статичная камера, направленная в последний поворот трека «Зандорта», на котором проводят Гран-при Нидерладнов. Ее заметил, заснял и выложил у себя в телеграме русский фотограф «Формулы-1» Евгений Сафронов.

Внезапно, да?

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Фото: t.me/artofsafronov

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