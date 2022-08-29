Новая вершина идиотизма «Феррари»: рисковый пит-стоп со сломанным ограничителем скорости ради бонусного балла. Леклер отговаривал, потеряно 2 очка

Ответ шефа Скудерии – «нужно быть смелым».

Если вы смотрели Гран-при Бельгии, то точно сочли финальные ходы «Феррари» (мягко говоря) странными: итальянцы зазвали Шарля Леклера за два круга до финиша на пит-стоп после прорыва с 15-го места на 5-е. Причина? Желание поставить лучший круг и заработать дополнительный балл.

Вот только план не удался: монегаск вернулся на трек прямо перед Фернандо Алонсо. Ветеран «Альпин» быстро обогнал соперника, занятого необходимым прогревом шин, и испортил весь расчет: вместо подготовки быстрого финального круга Леклеру пришлось разбираться с лазурно-розовой машиной.

Итог – проигрыш Ферстаппену 0,6 секунды.

Дополнительный балл «Феррари» не выиграла – и даже уступила пятую строчку: после финиша Леклеру прилетел штраф в 5 секунд за превышение скорости на пит-лейн во время последнего пит-стопа на 1 км/ч. Он и сместил Шарля на шестое место.

После финиша №16 сразу принял вину на себя:

В случившемся на пит-лейн нет ничего особенного. Не повезло. И да, это моя вина, моя ошибка. Команда не имеет к штрафу никакого отношения. В конечном счете, гораздо сильнее мы расстроены из-за разницы в скорости между нами и «Ред Булл».

Но так ли это? Если детально изучить комментарии шефа «Феррари» Маттии Бинотто, то так уже не кажется:

«Все было совсем-совсем на грани. Мы не использовали обычные сенсоры скорости, потому что они перегрелись и отказали из-за попадания пленки с визора шлема Макса [Ферстаппена]. А запасные, может, были не столь точными.

В целом не повезло. Все случилось не потому, что мы действовали смело и решились остановиться ради быстрейшего круга – условия позволяли так поступить.

У нас появился шанс показать лучший круг, был отрыв от Фернандо. Я считаю, что решение было правильным, и мы понимали, что Фернандо окажется рядом. Но мы знали, что сможем обогнать благодаря свежим шинам – и это бы помогло в плане DRS и скорости на главной прямой [для быстрейшего круга].

Порой мы не допускаем просчеты, а люди считают, что мы ошибаемся. Но, полагаю, пит-стоп стал правильным выбором. В «Ф-1» надо быть смелыми».

Надо отметить важный момент: пленка с визора Ферстаппена попала в болид Леклера и спалила пару сенсоров еще на первом круге – потому оба заезда Шарля за новыми шинами были крайне рискованными. Однако и неизбежными – иначе не получилось бы добраться даже до топ-5.

Однако за два круга до финиша ситуация развернулась однозначно: после прорыва с 15-го Леклер ехал пятым и вез 10 очков на финиш. Команда знала о проблемах с сенсорами, и Шарль тоже о них знал – вероятно, в предыдущие разы все удавалось прежде всего потому, что он газовал не до разрешенных лимитом 80 км/ч, а до безопасных 75-77 км/ч: да, с потерей пары десятых секунд, зато без угроз штрафов.

Но перед третьей остановкой команда заранее знала: по возвращению на трек Алонсо будет очень близко, потому Шарль не сможет использовать тактику с безопасной скоростью – иначе застрянет за «Альпин» и потеряет шанс на быстрый круг. Следовательно, предполагалось провести пит-стоп так, словно поломки и нет.

И знаете, как отреагировал Леклер на это предложение?

«Я б на этот раз не стал рисковать, ребята. Но если вы настаиваете – я заезду».

И его можно понять: «Феррари» хотела добыть +1 балл (когда Ферстаппен оторвался в личном зачете уже почти на 100 очков, Леклера виртуально обходил Перес, от «Мерседеса» в Кубке конструкторов только 40 баллов перимущества, а «Ред Булл» уехал на 120+) с риском потерять минимум 2 очка. То есть это ситуация выбора «сохранить нынешнее или рискнуть и потерять вдвое желаемой награды». Это ставка 1 к 2, коэффициент 1,5.

Выглядит как шикарный смелый план? Или как идиотский неоправданный риск?

И ведь «Феррари» точно найдет способ удивить вновь! Не сомневайтесь.

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan; globallookpress.com/Patrick Scheiber/Keystone Press Agency