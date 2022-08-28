Вау, Окон выдал два хитрейших двойных обгона! Соперники слишком увлекались зарубами, и он пролетал мимо

Красота.

В «Формуле-1» мастера гоняются не только в топе пелотона: середняки на бумаге на самом деле часто не менее круты и способны удивить.

Например, только посмотрите, какой двойной обгон выдал Эстебан Окон из «Альпин» на 20-м круге – подловил Даниэля Риккардо, застрявшего за безнадежным аутсайдерским «Уильямсом» Николаса Латифи, и разом проехал обоих:

А на 36-м он в похожем стиле повторил маневр с Себастьяном Феттелем и Пьером Гасли:

В итоге Окон финишировал 7-м после старта на 16-й позиции (после замены мотора) – чем не новый лидер «Альпин» после ухода Алонсо в «Астон Мартин»?