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Вау, Окон выдал два хитрейших двойных обгона! Соперники слишком увлекались зарубами, и он пролетал мимо

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Гран-при Бельгии
Альпин Альпин
Формула-1
Эстебан Окон Эстебан Окон
Авто Авто

Красота.

В «Формуле-1» мастера гоняются не только в топе пелотона: середняки на бумаге на самом деле часто не менее круты и способны удивить.

Например, только посмотрите, какой двойной обгон выдал Эстебан Окон из «Альпин» на 20-м круге – подловил Даниэля Риккардо, застрявшего за безнадежным аутсайдерским «Уильямсом» Николаса Латифи, и разом проехал обоих:

А на 36-м он в похожем стиле повторил маневр с Себастьяном Феттелем и Пьером Гасли:

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