Олдскульную трассу «Ф-1» сделали еще суровее: больше гравия вместо асфальта, барьеры – дальше. Потратили 24 млн евро, чтобы не потерять Гран-при

Но и безопасность улучшили.

Легендарный бельгийский «Спа-Франкоршам» в последние годы пинали за опасность со всех сторон – из-за многочисленных опасных аварий. Они вызвали гибель Антуана Юбера в аварии в гонке «Формулы-2», а в случае дождя завалы грозили вообще всем – от гонщиц на не самых мощных болидах «Формулы-3» Серии W до звезд «Формулы-1». В итоге даже пошли слухи об исключении Гран-при Бельгии из чемпионата мира: все-таки у страны и так истекает контракт в конце 2022-го, а опасный (хоть и крутой) автодром не сильно вписывается в новое видение главных гонок мира.

В погоне за сохранением этапа промоутеры еще в 2020-м анонсировали масштабную реновацию «Спа-Франкоршама» общей суммой на 80 млн евро и занялись перестройкой сразу после финиша скандальной гонки в 2021-м. Ради совмещения требований безопасности с желанием сохранить олдскульный дух автодрома даже снесли легендарное шале неподалеку от барьеров:

Оно нависало над асфальтом с первого же дня – и создавало непередаваемый вайб Бельгии. Его в последние годы даже встроили в трибуны!

Первая фаза реконструкции обошлась в 25 млн евро: деньги ушли на изменения поворотов «О Руж» и «Радийон», перекладку асфальта, перестройку трибуны и расширение пространства между барьерами. Общую конфигурацию сохранили, но расширение возможностей к риску и новое покрыте позволят гонщикам атаковать активнее: к примеру, на гонках класса GT время круга улучшилось на 1,5 секунды. Из-за нового регламента такое же сравнение в «Формуле-1» не сработает, но возможностей явно станет больше.

Как же теперь выглядит легендарная трасса?

Вот выезд из первого поворота – море гравия вместо асфальта, теперь здесь лучше не ошибаться:

Новый «О Руж»: снесены кочки, расширено пространство между барьерами, положены менее агрессивные поребрики – теперь можно гнать с полным газом даже при полной топливной загрузке:

На вершине «Радийона» отодвинули стену, убрали высокие поребрики и поставили датчик контроля за соблюдением белых линий. Теперь за выезды будут штрафовать:

«Раньше мы снимали прям отсюда. Где моя рука – там был барьер без сетки», – объяснил масштаб изменений русский фотограф «Ф-1» Евгений Сафронов в телеграме

Раньше было примерно вот так:

«Обновления сделали ее более старомодной, похожей на трек старой школы – думаю, что добавление гравийных ловушек стало хорошей идеей. «Спа» – моя любимая трасса», – сразу же отреагировал Макс Ферстаппен.

И в процессе пришлось нелегко: контракт отдали компании Ярно Дзафелли (автору успешных реноваций «Сильверстоуна» и «Зандворта», а также новой «Джедды» в Саудовской Аравии), он сделал 3D-версию трассы, чтобы изучить все неудовлетворительные участки. Далее на симуляторе разработали 20 вариантов изменений для одного только «О Руж» в поиске идеального баланса между скоростью, безопасностью, требованиям к шинам и стоимостью.

«Мы на несколько дней засели на нашем симуляторе с профессиональными гонщиками для формирования их мнения, а затем провели 2 полных дня на симуляторе уровня гоночных команд с [бывшими пилотами «Ф-1»] Тьерри Бутсеном и Эмануэле Пирро, – рассказал Дзафелли. – Также разработали особую смесь асфальта – выбрали ее из двух сотен вариаций».

«Над проектом работали более 250 человек в течение пяти месяцев, более сотни машин и около тридцати компаний, – выдал масштаб директор «Спа-Франкоршама» Амори Бертоломе. – Мы отремонтировали все стоки, установили новые гравийные ловушки, переложили асфальт на некоторых участках трассы и построили новую трибуну на 4600 мест».

Как это все коррелирует с безопасностью? Гравий лучше тормозит машины, чем обычный асфальт, и потому в случае потери контроля над болидом техника прилетит в барьеры на меньшей скорости. К тому же, из-за расширения расстояния до жестких препятствий увеличится и путь, за который гравий замедляет машину – то есть результирующий удар должен снизиться в несколько раз по сравнению с предыдущими годами.

А высокая плата за ошибки вполне справедлива на таком знаковом и олдскульном треке. К тому же, все гонщики «Ф-1» его знают и любят – где еще тогда повышать требования к точности их пилотажа, если не здесь?

Сработал ли план в смысле продления сделки с чемпионатом? Кажется, скорее да: шеф «Ф-1» Стефано Доменикали не отрицает шансы на сохранение Гран-при на «Спа-Франкоршаме»:

«Переговоры с Бельгией продолжаются. Мы уважаем такие трассы. Это прекрасный автодром, в этом нет сомнений – поэтому мы по-прежнему ведем переговоры. Промоутеры часто будут заглядывать ко мне в офис. Должен сказать, они подготовились невероятным образом».

Фото: Gettyimages.ru/Rudy Carezzevoli; globallookpress.com/Hoch Zwei; Twitter/AlbertFabrega