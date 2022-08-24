Почему «Макларен» платит $21 млн Риккардо за уход? Ответ в этой статистике – разгром от напарника за два года, ноль прогресса

Так плохо Дэн еще не ездил.

Даниэль Риккардо все-таки уходит из «Макларена» даже после победы на Гран-при Италии 2021-го – контракт на 2023-й разорвут, а №3 получит полный гонорар в качестве отступных и свободу в выборе нового кокпита в «Формуле-1».

Почему же «Макларен» готов выплатить все $21 млн звездному гонщику, только бы он ездил где-то в другом месте? Ответ – в статистике-сравнении с напарником Ландо Норрисом. Точнее, в ее динамике в 2021-м и 2022-м:

Данные средних стартов и финишей рядом с отрывами и очками важен для понимания, как именно гонщик набирает очки: двумя-тремя вспышками или равномерными финишами слегка позади напарника. Второй случай обычно более приемлем, поскольку оставляет предположения, где же можно прибавить, что именно настроить и как вообще помочь отстающему (если это возможно – а в случае Риккардо это, конечно, возможно). Тем не менее, у Дэна именно первый случай: он набирает очки редкими выстрелами (вроде побед на Гран-при Италии), а в остальное время видит клетчатый флаг ближе к концу пелотона.

У Ландо на момент начала периода – два сезона в «Ф-1» и 1 подиум: буквально вчерашний новичок. У Дэна – 188 Гран-при, 7 побед, 31 подиум и репутация победителя Феттеля. Тем не менее, австралиец начал первый сезон хуже 20-летнего напарника. Во втором сезоне с абсолютно новым регламентом все стало еще ужаснее – теперь Дэн не только проигрывает больше, но еще и перестал хотя бы немного улучшать позицию в среднем.

Может, болид «Макларена» больше подходит стилю Норриса? Сам Ландо так вообще не считает:

«Абсолютно невозможно утверждать, что болид сделан под меня. В данный момент то, что я хочу от машины, и то, что получаю – противоположные вещи. Я бы сказал, что сейчас болид совершенно не подходит моему стилю пилотажа.

Это не обязательно плохо – что есть, то есть, надо адаптироваться. Поэтому я считаю, что выступаю прилично и приспосабливаюсь к машине, которая не дает того, чего мне хочется. В этом смысле я прибавил за последние сезоны.

Я делюсь с командой мыслями и сообщаю, что, на мой взгляд, поможет ускориться. Иногда это слегка отличается от мнения Даниэля, но в целом наши взгляды совпадают. Безусловно, я стал высказываться больше.

Психологические игры [против Риккардо]? Какие? Какие психологические приемы я могу использовать и зачем? Все совсем наоборот, я стараюсь помогать Даниэлю, как только могу. Ведь это пойдет на благо нам, как команде, ведь мы стараемся победить «Альпин» в общем зачете.

С точки зрения данных и всего остального Даниэль видит все то же, что и я. Я стараюсь помогать ему даже больше чем обычно (помогаю напарникам). Просто потому что это нужно команде, нужно прямо сейчас. Никаких психологических приемов и трюков, все совсем наоборот».

Общая статистика средних отрывов от напарников в квалификациях по сезонам тоже наглядно демонстрирует: Риккардо еще никогда в карьере столько не проигрывал!

Спасибо The Race и гуру Марку Хьюзу за расчеты! Справа – когда Риккардо быстрее, слева – когда он проигрывает. 0,274% и соответствуют 0,215 секунды в этом году, а 0,379% – 0,314 секунды в прошлом. График сведен именно к процентам из-за разницы в технике и треках с 2012-го – сравнивать чистые отрывы в секундах между сезонами справедливо только на коротких дистанциях, а при смене эпох теоретически может случиться что угодно (например, в календаре останутся только длинные треки, а отставание в 0,1 секунды на них – почти невидимое и совсем не такое же, как те же 0,1 секунды на короткой и быстрой австрийской трассе).

К сожалению, победа в Италии в 2021-м стала лишь однократной вспышкой – видимо, Дэну просто нужна однозначно быстрая машина и место в топ-3, чтобы по-настоящему «включаться» и выжимать все возможное и невозможное. Но к августу 2022-го он пришел обладателем однозначно худшего контракта в «Ф-1» с точки зрения команд – грустно, но разрыв был неизбежен.

Теперь остается только брать краткосрочный контракт у «Альпин» или «Хааса» и на деле доказывать, как все ошибаются.

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel