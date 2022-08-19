Гонщик «Ф-1» дофоткался голым: к одному снимку дорисовали чулки и лифчик, а коллеги-друзья издеваются и в соцсетях, и в открытую

«Перестань делать голые фото, Расселл».

Пилоты «Формулы-1» – топовые атлеты, большинство с легкостью может похвастаться подтянутыми телами.

Но Джордж Расселл, кажется, слегка перебирает – у гонщика «Мерседеса» настоящее чемпионство в фотографиях без рубашки. Такие кадры стали его фишкой еще с дебюта в 2019-м.

Он делился ими в соцсетях.

И хвастался фигурой для закулисных видео от официального ютуб-канала «Формулы-1».

Но не каждый разделяет лайфстайл Джорджа. Его бывший напарник Николас Латифи однажды устроил одиночную акцию в знак протеста против фото англичанина.

«Перестань делать фото без футболок»

С повышением у Расселла, похоже, прибавилось уверенности в себе – и кадры топлес стали появляться в ленте у его подписчиков еще чаще. И теперь болельщики фотошопят Джорджу футболки: на аккаунт «футболка Расселла» подписалось более 8-ми тысячи человек всего за неделю:

Вот несколько работ из профиля:

Слева – оригинал, справа – версия фанатов

А некоторые решили сделать кадры еще пикантнее и нарядили Джорджа в нижнее белье. Вышло провокационно – «Реддиту» пришлось предупреждать о контенте «неприемлемом для просмотра в определенных ситуациях».

Что же там? Можно увидеть в аккаунте друга Джорджа и сменщика №63 в «Уильямсе» Алекса Албона:

Остановится ли Джордж теперь? Делайте ваши ставки!