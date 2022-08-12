Что внутри у шлема «Ф-1»? Как он защищает головы пилотов? Демонстрация разреза и пример спасения обычной лампочки

Он выдержит и выстрел.

Современная «Формула-1» – невероятно безопасная: после ужасной аварии Чжоу на Гран-при Великобритании и возвращения новичка «Альфа Ромео» на трек всего 5 дней спустя мир осознал достижения главных гонок мира особенно ярко. И медиакоманда чемпионата тут же запустила целый цикл с разборами устройств и мер безопасности, призванных сохранить здоровье и жизни пилотов даже в самых жестких ситуациях. Особенно красиво выглядел отрывок из шоу F1 Teck Talk с испанским техножурналистом и репортером DAZN Альберто Фабрегой – он показал шлем в разрезе и на примере с лампочкой показал его чудодейственные свойства.

В 2019-м регламент меняли в последний раз – конструкция теперь должна выдерживать попадание 225-граммового предмета на скорости в 250 км/ч, падение 10-килограммового предмета с высоты 5,1 м (реконструкция возможной ситуации с оторванным в аварии колесом) и полностью гасить проникающее воздействие четырех килограммов, падающих со скоростью 7,7 км/с. Также шлем обязан без повреждений переносить воздействие открытого пламени температурой 790 градусов Цельсия, а стекло визора – отражать выстрел дробью массой 1,2 грамма из пневматического ружья.

Вот так выглядит последняя стадия эволюции шлемов на данный момент:

Так выглядит стандартная омологированная ФИА версия без краски – в чисто карбоновой «раковине». Но это не такой же материал, что и у корпуса болидов: этот – особенно крепкий, конкретно для противостояния любым попыткам «пробития» от осколков и пружин. Также он – огнеупорный, как и визор. А его прорезь специально немного опустили, чтобы изменить позиционирование креплений и усилить всю конструкцию – потому его и удалось сделать пуленепробиваемым.

А вот – в разрезе:

Вот эти два слоя – особый поглощающий вспененный полиэстер. Он на ощупь как слипшийся попкорн:

Он как раз и демпфирует энергию удара до того, как она доходит до головы пилота. И внутренности не просто так выглядят так, словно обхватывают лицо – так и должно быть, чтобы идея поглощения энергии работала.

Но какой же эффект технология дает на деле? Испытано на лампочке и миниатюрной копии настоящего гоночного шлема (такие продаются в качестве мерча любой команды или пилота) – туда засунули лампочку и бросили на асфальт…

+1 спасенная жизнь, хоть и стеклянная.

Миллионы долларов на исследования и разработки уходят не впустую!

Фото: formula1.com