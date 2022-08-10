Леклер и Сайнс + темная романтика = гламурный фотосет для обложки GQ. Воплотили образ пилота «Феррари» кожей и грустными взглядами

Полное измождение.

«Формула-1» переживает бум популярности по всей планете – отголоски докатились даже до мира моды. Новичок из Китая Чжоу Гуаньюй попал на обложку национальной версии Sports Illustrated, Льюис Хэмилтон взорвал новым неоновым сетом для Vanity Fair, Макс Ферстаппен забрался в Sports Illustrated для детей, а пилоты «Феррари» украсили первую страницу GQ. Ух, только посмотрите, как романтично – и одновременно грустно:

Образ Карлоса Сайнса – грустный герой словно из Deus Ex, весь в коже и печали:

Шарль Леклер – более отчаянный и готовый, словно доведенный до последней черты Тайлер Дерден.

Почему у них такие лица? Просто фотосет делали вместе со съемками новой модной линейки одежды «Феррари», а парни прибыли сразу после полноценного дня на симуляторе.

«Сложнейший день недели, – признался Сайнс журналисту GQ. – Заканчиваешь 150 кругов и просто не можешь даже думать».

А так Карлос на самом деле полностью доволен:

«Даже если в какой-то конкретный случайный день я чувствую усталость, грусть, или, может, что-то идет не так, если я в плохом настроении и не знаю, почему, у меня есть привычка найти тихое укромное место на базе в Маранелло, сидеть там и повторять: «Черт, я пилот «Феррари», я в Маранелло, я сегодня сяду в симулятор. Скоро тесты. А потом – гонка».

Кстати, один из боссов Скудерии немного раскрыл отношения между Карлосом и Шарлем: «Они близки. Треп-треп-треп. Соревнуются: хоть кто первым до двери туалета доберется, во всем. А потом снова треп-треп-треп».

Вообще с ростом популярности «Ф-1» их жизнь реально усложнилась: «Больше людей узнают на улице, больше спонсоров, больше фотографий, больше автографов, рисков отвлечься», – рассказал Сайнс.

Источник и фото: GQ