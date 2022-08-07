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Теперь чемпион «Ф-1» Нико Росберг – просто «ютубер из Монако» по версии Top Gear. В новости о первом покупателе электрокара на 2000 л.с

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С – слава.

Нико Росберг – чемпион «Формулы-1» 2016 года и последний до Макса Ферстаппена пилот, отбиравший титул у Льюиса Хэмилтона. С тех пор Нико больше не гоняется – отдыхает на пенсии, занимается инвестициями, тест-драйвами, ютуб-каналом, продвижением зеленой повестки и управлением личной команды в раллийной электросерии Extreme E.

И, кажется, за время перерыва в медиа его уже начали забывать! Например, Нико первым получил новый электрический гиперкар «Римак» Nevera на 2000 л.с. за $2 млн и опубликовал об этом видео.

Новость на Top Gear (наследнике того самого легендарного шоу Джереми Кларксона) – «Ютубер из Монако первым получил «Римак» Neverа».

Нет, правда – вот ссылка на их сайт!

На реддите ветка уже собрала 200 удивленных комментариев, 6 тысяч апвоутов и выход во все рубрики.

А ведь в видео Нико еще и рассказал, что отказался от инвестиций в «Римак» до того, как в капитал хорватского производителя вошел «Порше» и Goldman Sachs, а фирма превратилась в «Бугатти-Римак». Двойной успех.

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