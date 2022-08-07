Феттель уходит из «Ф-1», но оставляет свое нижнее белье в фундаменте базы последней команды. Это не шутка – закладка в капсулу времени

Наследие Себа на следующие 50 лет.

«Астон Мартин» мечтает выиграть пару титулов и оставить след в истории «Формулы-1» – ради этого даже строят новую супертехнологичную базу за $250 млн (даже обещают сделать ее лучшей в серии). Но даже если английскому коллективу не удастся забрать Кубок конструкторов, то 50 лет спустя все равно будет что вспомнить – ведь под фундаментом строящейся штаб-квартиры закопали капсулу времени с датой открытия в 2072-м.

В подготовке задействовали болельщиков: попросили выбрать дизайн для капсулы, отражающий гоночное наследие «Астон Мартин». Предложили два варианта: формульный болид в цвете команды или v-образный гоночный двигатель – фанаты предпочли шасси «Формулы-1».

Руководитель коллектива Майк Крак доволен: «Я думаю, что это отличная идея. Правильным решением было позволить фанатам решать, а так же положить внутрь их арт-работы. Потому что, в конце концов, мы делаем это для фанатов и надеемся удержать болельщиков и подарить им моменты успеха. Все эти памятные вещи (внутри капсулы), полученные от них, очень и очень важны».

Внутрь капсулы и правда положили рисунки, созданные фанатами по всему миру. Вот несколько из них:

Также внутрь вошло поло из мерча «Астон Мартин» с автографами всей гоночной команды, копия регламента «Формулы-1» на 2022-й год, частичка от реального болида команды, памятные вещи с символикой спонсора JCB.

Гонщики «Астон Мартин» тоже выдали пару личных вещей: Себ – огнеупорное нижнее белье с автографом (белое, под рулем, в верхнем левом углу), а Ланс – мини-копию собственного шлема.

Имя нынешнего владельца команды Лоренса Стролла, конечно, тоже красуется на «болиде» «Астон мартин» с красивой цитатой: «Мгновение во времени и в памяти».

Смастерить капсулу времени не так легко, как может показаться: Пришлось провести много исследований, чтобы узнать, какие материалы подходят на капсулы времени – вот как мы выбрали нержавеющую сталь. Это долговечный материал, который гарантирует, что когда мы его выкопаем, он будет похож на то, что мы сегодня закопаем».

Кроме надежного материала понадобилось много герметика.

Интересно, сможет ли «Астон Мартин» пронести свой бренд через несколько десятилетий, как «Феррари» и «Макларен», или спустя 50 лет капсулу времени английской команды вскроет уже совсем другой коллектив? Все-таки на предыдущей базе в Сильверстоуне команда сменила шесть брендов с 91-го – когда ее создали «Джорданом» всего 31 год назад.

Зато немного наследия Феттеля останется в «Формуле-1» надолго даже несмотря на его уход в конце 2022-го!

Фото: globallookpress.com/Federico Basile FB PhotoImages/Keystone Press Agency; astonmartinf1.com