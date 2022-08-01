Гонщик сломал руку в аварии на первом круге, но проехал еще 45 минут! Финишировал в топ-10 электро-«Формулы»

Герой.

Лондонский Электропри закончился в больнице для пилота «Ягуара» Сэма Берда – он поехал туда на рентген, поскольку после финиша жаловался на невыносимую боль в руке. Сканирование обнаружило перелом со смещением – команда даже забеспокоилась насчет его участия в следующем заезде 13-14 августа.

Хотя Сэм заработал перелом вот в этой аварии на первом круге:

Уткнулся во внезапно остановившийся «Мерседес» Стоффеля Вандорна:

И поехал дальше – еще 45 минут! В процессе Берд даже прорвался с 14-й позиции на 8-ю.

Фанаты реально забеспокоились: Сэм – единственный гонщик «Формулы Е», побеждавший хотя бы раз во всех гонках сезона с самого старта серии. Однако в 2022-м он еще не поднимался выше 4 места, а уик-энд 13-14-го в Сеуле – финальный.

Фото: REUTERS/Vincent Carchietta-USA TODAY Sports