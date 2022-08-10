Феттель – главный шпион в истории «Ф-1»: проверил, наверное, каждый чужой болид и даже подготовил замену – Мика Шумахера

Ностальгия по «инспектору Себу».

Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры после сезона-2022 – и кто-то запомнит его как самого молодого чемпиона (как одно-, так и многократного), кто-то – по разворотам и тяжелому отрезку в «Феррари», кто-то – по победному пальцу и шлемам в стиле «диско», кто-то – по именам машин и экоактивизму...

Но один из самых ярких визуальных образов Феттеля за все эти годы – именно шпионский: чемпион заглядывает в болиды конкурентов после гонок и квалификаций.

Он занялся этим еще в начале карьеры, но кадры со страстью чемпиона выстрелили в 2017 году – когда про «инспектора Себа» даже накопилась приличная склейка:

Тут Феттель осмотрел оба болида «Мерседеса», узнал послегоночный вес Валттери Боттаса, проверил машины «Торо Россо» и «Ред Булл» и изучил шлем Нико Росберга (еще будучи пилотом «быков»).

На Гран-при России 2018 года Себ финишировал в 7 секундах позади «Мерседеса»: перед церемонией награждения любопытный немец не упустил возможность сравнить заднюю подвеску Льюиса со своей и проверить ее ходовые качества.

Куда насыщенней получился 2019 год: на Гран-при Испании он изучал новинки «серебряных»:

На тот момент инспекция №5 уже стала мемом, так что Льюис Хэмилтон не упустил возможности подколоть соперника из «Феррари» в сторис: «Давай, Себ, глянь поближе».

Позже в Венгрии Феттель заглянул в «Ред Булл» Пьера Гасли:

Третье место в квалификации Гран-при Сингапура огорчило Себа, и он проверил болиды Леклера (взял поул) и Хэмилтона (второе место). Кстати, на следующий день №5 одержал победу – единственную в том году и последнюю за «Феррари» (может быть, помог как раз сбор информации?):

Квалификация в России (следующий этап) тоже не удалась, и угадайте, где после нее обнаружили Феттеля? Да, рядом с болидом Льюиса:

От неудачного сезона Себа немного понесло: он исследовал «Мерседес» третий этап подряд – теперь в Японии. Причем прямо во время послегоночного интервью.

В США «инспектор» вернулся и осмотрел «Ред Булл» Макса Ферстаппена:

Там же перед квалификацией Феттель пошел еще даже и проверил покрытие у боксов «Феррари». Надпись на фото: «Хмм, да… пол здесь сделан из пола».

Себу никто ничего не говорил, так что после бразильской квалификации он чуть ли не влез в кокпит обладателя поула Макса Ферстаппена:

2020-й получился сложным для Себа: «Феррари» потеряла скорость после скандала с мотором в конце сезона-2019, так что немец с трудом добирался даже до очков.

Зато в следующем году с переходом в «Астон Мартин» у Феттеля вернулось настроение, и уже после Гран-при Португалии он занялся серьезным изучением «Феррари» Леклера.

В Монако его заинтересовал «Мерседес» Хэмилтона:

Феттель настолько хорошо себя зарекомендовал, что к нему начали обращаться за помощью. В первую очередь его лучший друг в паддоке – Мик Шумахер. После гонки во Франции пилот «Хааса» попросил Себа взглянуть на сидение американского болида:

Оставшуюся часть сезона «инспектор Себ» провел в отпуске. Его вновь засекли на презентации болида «Астон Мартин» к сезону-2022.

«Инспектор Себ возвращается…» – написала команда в твиттере.

А вот как он разбирался с исчезнувшими понтонами «Мерседеса» перед первым этапом сезона в Бахрейне:

Причем с разных сторон:

Позже в Имоле он тщательно изучил болиды «Феррари», «Ред Булл» и «Макларена» и сравнил их со своим. Феттеля особо интересовало днище.

Последний раз Себ шпионил в Монако – и вновь за «Ред Булл» (только теперь Серхио Переса).

Что же Феттель узнает из своих исследований? Сам «инспектор» никогда не делился результатами, но, скорее всего, Себ проверяет настройки (к примеру, углы наклона болида или атаки антикрыла) и состояние резины (по образовавшимся полосам можно определить площадь нагрузки при повороте руля).

У Феттеля уже есть замена: его лучший друг

Хотя Себастьян завершил карьеру, шпионаж никуда не денется: он подготовил себе замену. Это Мик Шумахер – лучший друг Себа. Вот как он проверял болид «Уильямса» в Португалии в 2021-м.

А это Мик изучает «Макларен» в Австрии в том же сезоне:

Традиция будет жить!

Фото: formula1.com; Gettyimages.ru/Paul Gilham; globallookpress.com