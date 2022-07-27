Оказывается, между гонками «Ф-1» Алонсо изменяет спонсорской машине. С уникальной «Феррари» за $5 млн: в мире таких всего три

Прозвище – «адская лошадь».

Гонщики обожают изящные спорткары. Порой их гаражи напоминают настоящие музеи скорости – чего только стоит коллекция президента ФИА Мохаммеда Бена Сулайема (бывшей звезды арабских ралли) за $75 млн из мощных гиперкаров и летающего «Мерседеса» 90-х. Хотя в последние два года «экспонаты» все чаще распродаются: с некоторыми машинами попрощались четырехкратный чемпион «Ф-1» Себастьян Феттель и босс «Мерседеса» Тото Вольфф (в 90-х и 00-х выступал в ралли, GT и гонках на выносливость).

Вне трека пилотов редко можно застать за рулем именно их личных авто. Обычно фотографам попадаются только корпоративные (в случае той же «Феррари»), спонсорские (например, «Ред Булл» и «Хонда») или просто арендные машины (совершенно обычные, словно с соседней улицы). Примерное представление дают снимки от Кима Иллмана.

Но иногда случаются и внезапные отступления от корпоративной политики – например, пилота «Альпин» Фернандо Алонсо засняли на личном гиперкаре «Феррари» Nero DS Opaco LaFerrari в Монте-Карло на следующий день после Гран-при Франции. Говорят, что в видео также попало то, как Алонсо дает чаевые сотруднику гостиницы.

Эту же «Феррари» засняли еще ранее там же – во время Гран-при Монако.

Вообще LaFerrari выпустили 499 штук, но Нандо достался уникальный экземпляр: его главная особенность – черно-матовая окраска Nero DS Opaco. Таких машин в мире только три.

Суперкар оснащен гибридным 6,3-литровым мотором V12 в 950 л.с.: мощность ДВС – 789 л.с., электродвигателя – 161 л.с.

Еще одна фишка этой модели – надпись на нижней части руля: Cavallo Infernale (то есть «адская лошадь»).

Кстати, в руль включили пару функций из «Формулы-1»: эргономичные переключатели передач и изменение режимов вождения с помощью Manettino – так итальянские конструкторы традиционно называют правый переключатель на руле, который контролирует работу двигателя, тормозов, подвески и трансмиссии.

В 2016-м на калифорнийском аукционе Monterey Car Week одну из матовых «Феррари» продали за $5,17 млн – это в четыре раза больше начальной суммы ($1,3 млн). Выходит как 69 корпоративных «Альпин» А110S (одна такая – около $75 тыс при мощности в 300 л.с.), для продвижения которых команду «Формулы-1» и перебрендировали из «Рено». Предполагалось, что Алонсо именно на ней и будет ездить за пределами гоночного трека – ему даже торжественно подарили такую сразу после объявления о возвращении Нандо в Гран-при.

И Фернандо на ней ездит – но только в паддок. Да и то не всегда – иногда берет самокат или велосипед.

Фото: Reddit/pz760