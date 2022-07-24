Что случилось на Гран-при Франции: Леклер убрался в барьеры, «Феррари» изо всех сил подрывала прорыв Сайнса на подиум с последнего ряда

Победитель – Ферстаппен.

Шарль Леклер начал Гран-при Франции с поула, удержал первое место на старте, но набрал 0 очков, а выиграл Макс Ферстаппен. Еще на подиуме два «Мерседеса» – как же это произошло?

Классный старт Алонсо – он влетел на пятое место. Хэмилтон поднялся на третье (невероятный срыв с места – моментально объехал Переса!), а Норрис скатился на седьмое.

Проблемы Леклера с шинами начались уже на 4-м круге – он начал терять по 0,4 секунды на техничных секторах.

На 6-м круге Ферстаппен достал Шарля до дистанции атаки и начал давление. Пилоту «Феррари» пришлось еще ускоряться – и добивать покрышки.

Тем не менее, в то же время Перес отстал от Хэмилтона и начал жаловаться на потерю стабильности в поведении машины – предположительно из-за перегрева шин.

На 8-м круге Расселл ворвался-таки в топ-5 – обогнал Алонсо.

На 10-м круге Леклеру приказали больше сбрасывать перед поворотами и чуть позже разгоняться – чтобы хоть немного сохранить задние покрышки, активная оборона их здорово перегружала. На 12-м круге Шарлю уже предложили «план Б» – и №16 тут же оторвался от Ферстаппена больше, чем на секунду (уйдя из дистанции открытия крыла DRS).

На 16-м круге Леклеру дали информацию о шинах – «хард» оказался 0,2 секунды медленнее прогноза с более сильным перегревом (судя по всему, данные поступили с машины Сайнса). Должно быть, оттуда и смена стратегии.

Макс заехал в боксы на 17-м круге первым из лидирующей группы.

18-й круг – круг вылета Леклера в стену.

Судя по телеметрии, изношенные шины не переварили скорость в повороте:

А затем при попытке выехать из барьеров на задней передаче у Шарля снова сломался газ🤷🏻‍♂️

После аварии лидера в боксы поехали все: Хэмилтон, Расселл, Алонсо, Перес, Норрис – весь пелотон из тех, кто еще не заезжал.

После рестарта Ферстаппен оказался первым, за ним – Хэмилтон, после – Перес, Расселл, Алонсо, Норрис и Сайнс (Карлос объехал Ландо уже на следующем круге).

Еще через 2 круга Сайнс объехал и Алонсо.

Но Карлоса ждали 5 секунд штрафа за «небезопасный выпуск» – «Феррари» передержала испанца, копаясь с шиной, а затем вывела на пит-лейн прямо в «Уильямс».

В итоге Карлосу пришлось торопиться с прорывами и подгазовывать даже на поребриках в преследовании Расселла – его «Феррари» бросало и болтало, а «медиум» изнашивался чуть быстрее, чем мог бы. Пришлось давить до 30-го круга для обгона и выхода на 4-ю позицию.

На 40-м круге Карлос уперся в Переса на третьем месте. Тем не менее, «Феррари» собиралась оставить его на треке, а Карлос требовал пит-стоп. Команда отказала, Сайнс пошел в решительную последнюю атаку на Переса – и на середине маневра инженер вернулся по радио и подтвердил пит-стоп! Карлосу пришлось посылать его на середине поворота, завершать обгон и выговаривать инженеру.

И через круг Сайнс все равно завернул на пит-стоп – казалось бы, уже ненужный! Феерия: Карлос оказался 9-м, ему вновь пришлось прорываться.

На 42-м круге Расселл тоже отправился в атаку на Переса и выбил того с трека, а Серхио срезал и оказался впереди у Джорджа – вызвав у того море ярости от потенциального штрафа на 5 секунд (который так и не последовал) и не возвращенной после среза позиции. Шефу команды пришлось врываться в радиопереговоры и требовать «остынь!»

И Расселл остыл: на 51-м круге идеально разыграл тактику завершения виртуального сэйфти-кара. Просчитал момент рестарта, отстал незадолго до этого момента и ускорился как раз прямо перед сигналом, чтобы воспользоваться нюансами замеров отрывов за виртуальным сэйфти-каром и создать преимущество в скорости над Пересом. Сработало – Чеко не продержался и 10 метров.

Еще интересные моменты:

Магнуссен взлетел на семь позиций с последнего места! Это было лучшее начало гонки, для сравнения: стартовавший с того же ряда Сайнс поднялся лишь на три;

Карлос добрался до топ-10 за 13 кругов;

когда Норрис догнал Алонсо, и Фернандо сообщили о темпе Ландо, испанец отреагировал: «Да, отлично, пусть уничтожает шины за мной». Так и вышло: «Макларен» протащился за «Альпин» 24 круга.

В итоге Ферстаппен – первый, у «Мерседеса» – первый подиумный дубль. Сайнс сделал все для подиума с последнего ряда, но у него «Феррари» – надо его понять и простить. И как же хорош Алонсо даже против обновленного «Макларена»!

В личном зачете шансов у Леклера все меньше: Ферстаппен уехал на 63 балла. Расселл, кстати, все еще впереди Хэмилтона:

«Феррари» такими темпами проиграет даже второе место в Кубке конструкторов – и это с быстрейшей машиной пелотона!

Фото: REUTERS/Eric Gaillard