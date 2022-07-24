Ярость Леклера на ошибку и полет в стену вместо победы – тяжкое дыхание, злобный крик. Такого Шарля мы еще не слышали

Звук разочарования от упущенного титула.

Сколько разговоров было перед Гран-при Франции: Леклер просто не может позволить себе ни одного схода, если хочет побороться за звание чемпиона мира с Ферстаппеном. Но Шарль не справился.

Стартовал с поула, а закончил гонку в стене с тяжелым дыханием и диким криком. Так звучит разочарование от упущенного титула: Ферстаппен оторвался уже на 63 балла.

Инженер: «Ты... Ты в порядке?» Леклер: «Я не могу найти педаль газа... НЕЕЕЕЕТ!»

Правда позднее монегаск признается: он не знал, что радио включено и предпочел бы оставить разочарование при себе.

Главной подозреваемой в случившемся стала заклинившая педаль газа (повтор проблемы с Гран-при Австрии), но слова босса команды говорят о том, что газ Шарль потерял уже после столкновения: «Это просто ошибка, такое бывает, как случаются и проблемы с надежностью. Я сказал Шарлю, что мы усложняем себе жизнь, но в будущем радость будет больше, если мы перевернем ситуацию.

Это действительно пилотажная ошибка. Разговоры о педали газа начались, так как он включил заднюю передачу и пытался выехать из барьеров» – утверждает Маттиа Бинотто.

Телеметрия подтверждает:

После гонки традиционно самокритичный Шарль взял провал на себя: «Это была ошибка, моя ошибка. Я говорил, что, как мне казалось, сейчас выступаю на высочайшем уровне за всю мою карьеру, но если я продолжу так ошибаться, в выступлении на таком уровне не будет никакого смысла. Я теряю слишком много очков.

Я потерял 7 очков в Имоле, теперь 25 очков здесь – поскольку сегодня у нас, вероятно, была самая быстрая машина. Так что если мы проиграем чемпионат с отрывом в 32 очка, я буду знать, откуда взялся этот отрыв. И да, это неприемлемо. Мне нужно устранить такие ошибки».

Пилот Скудерии отвечал всем журналистам одинаково – сомнений нет, виноват только он: «Я потерял заднюю часть. Вот и все. Не знаю. Нам нужно проверить технику, но я не думаю, что виновата она. Я считаю, это просто ошибка. Пытался захватить побольше внешней стороны трассы, но, очевидно, заехал колесами в грязь. Это моя оплошность, и если я продолжу так ошибаться, то это значит, что я не заслуживаю победы в чемпионате. Уровень в этом году очень высок. Я выступаю на высоком уровне, но если продолжу делать ошибки, то это будет бесполезно».

Но даже после такого грандиозного фейла Шарль с улыбкой позировал для фото с болельщиками.

Вот только причин для улыбок все меньше: отыграть у Ферстаппена столько очков, когда ты сам не знаешь, когда и что сломается (включая тебя самого), впереди моторные штрафы, да еще и в компании супер-стратегов «Феррари»... Здесь должна заиграть главная тема из «Миссия Невыполнима».

Фото: twitter.com/RachelBrookesTV; formula1.com