Хэмилтон до одури боится ковида: даже в криокамеру под -110 идет в маске. Он уже дважды болел, и это – последствия

Из-за опыта «лонг-ковида» в прошлом году.

Перед Гран-при Франции Льюис Хэмлтон запостил в сториз секрет спасения от аномальной европейской жары – «никогда еще – 110 градусов не ощущались так хорошо».

Вообще это любимый способ восстановления семикратного чемпиона «Формулы-1» между этапами – на сессии в криокамере он летает в специальную клинику в Монако. Хоть и ненавидит их всей душой – или ненавидел раньше:

«Сегодня у нас – криосессия, – писал он в октябре 2021-го Друже, я не люблю такой холод, и каждый раз мне сложно при -100 градусах. Лол, я говорю Анджеле, черные не морозятся, они же с островов, мужику нужно солнце».

И да, Льюис (и его тренер Анжела Каллен) – постоянно в масках даже в криокамере! Дышится, наверное, шикарно.

Вообще в Европе до сих пор действует масочный режим во всех объектах здравоохранения, но явно не там, где их использование несет угрозу жизни. Использование маски – личный выбор самого Льюиса: он и в повседневной жизни одним из немногих пилотов вернулся к их использованию в паддоке.

Дело – в страхе ковида. Хэмилтон так и признался в интервью после Гран-при Великобритании, когда ему задали прямой вопрос:

«Это мой личный выбор. Просто заметил, как много людей вокруг меня заболевают, а я определенно не хочу заразиться снова. У меня уже был такой опыт дважды.

Многие мои друзья писали мне, что у них ковид, и у некоторых все прямо нехорошо по сравнению с другими.

Никто не носит маски, а я точно надену. Призываю людей делать то, что они хотят, в конце концов, это ваше здоровье, но я хочу возвращаться домой здоровым. Хочу сохранять возможность тренироваться и делать все, что я люблю, а также пытаюсь как могу сохранять безопасность моих любимых людей, пока могу, пока я рядом».

Опасения ковида дошли до того, что половину запланированных и согласованных интервью перед Гран-при Австрии он запросил по Zoom вместо личных разговоров.

Что же так напугало Хэмилтона? В конце 2020-го перед Гран-при Сахира он и правда сильно заболел: машину отдали Джорджу Расселлу, а сам Льюис даже из соцсетей пропал на неделю.

«Знаю, что не был на связи неделю, но она, безусловно, стала одной из самых тяжелых за последнее время. Я сосредоточился на восстановлении и пытаюсь вернуться в форму», – писал тогда семикратный чемпион.

«С физической точки зрения он повлиял очень значительно, – рассказывал Льюис после финиша следующей гонки. Не думаю, что я когда-либо чувствовал себя таким обессиленным. Я чувствую себя не очень, но, если обращать внимание на хорошее – я через это прошел. Очень рад, что здоров и жив. Теперь будет период восстановления, затем я вернусь к тренировкам и постараюсь привести тело в то состояние, в котором оно должно быть

Я похудел на 6 кг – и 4 из них я «потерял», пока болел ковидом. Я очень сильно потерял в мышечной массе. И теперь нужно начинать все с начала, при этом я нахожусь в очень низкой точке, если говорить о форме».

История продолжилась и в 2021-м – на Гран-при Венгрии Хэмилтону стало так нехорошо, что он даже обратился к врачу с жалобами на головокружение и переутомление.

«Думаю, это лонг-ковид – болезнь затянулась. Я помню, какое влияние она оказала. С тех пор тренировки изменились, уровень усталости стал другим, это настоящий вызов. Весь год сражаюсь со здоровьем».

Тот сезон Льюис в итоге проиграл Ферстаппену – причем гонял в полную силу, как показалось, только в финальные осенние и зимние месяцы (видимо, после полного восстановления). Но страх третьего круга, похоже, остался.

Фото: Gettyimages.ru/Andy Hone – Pool, Lars Baron, Clive Rose