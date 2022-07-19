Вот же не везет Феттелю! За год – 5 неловких аварий, ковид отобрал две гонки, от квал уже депрессия, новинки не помогают

Что-то происходит почти на каждом Гран-при.

Новый сезон – сборник кошмаров для Себастьяна Феттеля: «Астон Мартин» стал только медленнее после смены правил (сейчас 9-е место в Кубке Конструкторов после седьмого в прошлом году) и теперь с трудом выходит даже во второй сегмент квалификации – не помогли даже две волны скандальных обновлений, изменивших машину в стиле «Ред Булл». Четырехкратного чемпиона тоже преследуют сплошные неудачи – то техника подведет, то кто-то из соперников переусердствует. Кажется, сейчас он претендует на звание главного страдальца «Ф-1» – и в конкурентах у него только Фернандо Алонсо, собирающий невероятный фуллхаус из бесконечных поломок мотора, гидравлики и топливной системы.

Провал на Гран-при Австралии: в практиках – пожар и авария, в гонке – сход

Феттель начал сезон-2022 только на третьем этапе: пилот «Астон Мартин» пропустил старт из-за ковида (на первых двух этапах его заменял резервист Нико Хюлькенберг) – и в первой практике у него сгорел мотор. Себ сам его тушил.

А во второй практике №5 улетел в стену.

Контакт оказался очень серьезным: немец едва не пропустил квалификацию, но болид успели починить благодаря красным флагам – их вызвал второй пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл, сцепившйся с Николасом Латифи. Феттель проехал только один быстрый круг, показал предпоследнее время и получил штраф в 600 евро за превышение скорости на пит-лейн.

А на 24-м круге Гран-при немец потерял контроль над машиной в конце первого сектора и вновь разбил болид.

«Уверен, в следующих гонках пойдет получше – хотя бы потому, что хуже быть просто не может», – считал тогда Феттель.

В Майами – столкновение с лучшим другом в «Ф-1». Оба остались без очков

Весной Шумахер страдал из-за постоянной критики в свой адрес: пилот «Хааса» долго не мог получить первые очки в «Ф-1» и выглядел не слишком ярко на фоне нового напарника Кевина Магнуссена (который уже в первой гонке приехал 5-м). В Майами, казалось, появился шанс все исправить. Мик шел девятым и удерживал Себастьяна Феттеля и Эстебана Окона до 53 круга. Однако из-за ошибки №47 в последнем повороте Себ отобрал позицию – Мик тут же пошел в контратаку и перестарался:

«Да какой там был разрыв? Я не видел его! И, кажется, все кончено, ****!» – негодовал по радио Феттель.

В итоге Себ финишировал 13-м, Мик – 15-м. Эмоции немцев сгладила их дружба: Феттель знает сына Михаэля с детства и в некотором роде опекает его в «Формуле-1». Поэтому в послегоночном интервью №5 не стал давить на пилота «Хааса» и признал вину обоюдной:

«Конечно, вышло глупо для нас обоих. Очень жаль. Я решил, что это мой поворот, и я был впереди. Я его не ожидал, а когда увидел, было слишком поздно. Мы должны были справиться лучше. Разочарован и за Мика, и за себя».

«Мы в темпе «Формулы-2». Не помогло даже копирование «Ред Булл»

По рассказам Феттеля, «Астон Мартин» запланировал масштабное обновление еще после первых гонок в марте – когда стало ясно, что темпа у машины просто нет. Команда привезла детали на Гран-при Испании и удивила всех: технических экспертов, журналистов и даже простых фанатов. Их болид оказался практически копией «Ред Булл». Для наглядности:

Начался скандал, пошли обвинения, а в команде ждали результатов. Но в итоге оба гонщика даже не прошли во второй сегмент квалификации: Себ – 16-й, Стролл – 18-й. В «Ред Булл» успокоились, а вот для Феттеля это был удар – только послушайте его радио:

Инженер: Окей, Себастьян, на данный момент мы 16-е, так что боюсь – мы выбываем.

Себ: Да ты прикалываешься!

Инженер: Нет, дружище. Прости.

В гонке №5 удалось прорваться на 11-е место – не этого обычно ждут после масштабных обновлений.

«Мы не заработали очков, что было нашей целью. И мы ехали очень медленно. Мы ехали в квалификационном темпе «Формулы-2», – сказал Феттель после финиша.

Гран-при Канады: Себ остался без очков и вновь расстроился из-за темпа

В Канаде у «Астон Мартин» все поначалу шло неплохо: во второй и третьей практике Феттель показал 4-е и 3-е время соответственно. Но в квалификации темп исчез – типичная проблема в этом сезоне: команде все не удается найти необходимый уровень сцепления, и пилоты сражаются с недостаточной поворачиваемостью – отсюда и все беды.

Феттелю снова не удалось пройти во второй сегмент – он остановился на 17-й строчке (но стартовал 16-м благодаря штрафу Леклера за замену мотора). Ситуация станет еще хуже (18-е место) в квалификации следующего этапа в Великобритании – тоже дождевой. А ведь там команда внедрила в AMR22 новую волну улучшений в стиле «Ред Булл»!

«Не может быть, – говорил Себ по радио. – Я имею в виду, что это было? Машина так отличалась от того, что было утром! Абсолютно другая, у меня не было сцепления! Было чувство, что задняя часть слева сломалась».

Уже на въезде расстроенный Феттель даже не заметил, что его жалобы все слышат: «Как мы могли столько наошибаться? Простите, не знал, что радио включено».

В гонке удалось подняться на 12-е место – хотя после многообещающих практик это похоже на издевательство. Тем не менее, Феттель старался не падать духом и пытался хоть как-то подбодрить команду:

«Окей, это был не наш день. Мы были быстры, но я не помню ни единого момента, который бы нам помог. Молодцы. Так жаль, правда? Мы были так быстры. Все повернулось против нас. То есть такое иногда случается. Возьмите по пиву, все, вы заслужили».

Катастрофа в Австрии: два полета в гравий

Квалификация Феттеля на «Ред Булл Ринге» по классике прошла ужасно – он показал худшее время. Но №5 довольно бодро начал субботний спринт и отыграл целых шесть позиций. Прорыв прервал Алекс Албон: не поделил с Себом шестой поворот и выбил пилота «Астон Мартин»:

Из-за повреждений Феттель сошел за два круга до финиша, так что гонку пришлось начать с предпоследнего места (спасибо внезапно отказавшей перед спринтом батарее Алонсо). В воскресенье все повторилось: на сей раз в гравий немца вышиб Пьер Гасли, на поворот раньше Албона:

«Он должен уступить в том повороте. Мой нос был впереди. Что с этими людьми не так? Можно я проеду гонку без этих клоунов?», – негодовал четырехкратный по радио.

Австрию Себ завершил на последнем месте. Хуже было только в Австралии.

Вообще не каждому чемпиону хватит терпения столько ездить на медленной машине, утыкаться в неудачи и просто ждать прогресса. И Феттель, кажется, не исключение. Его контракт истекает в конце года, и вот как он сейчас рассуждает о продолжении карьеры:

«Решение еще не принято, но в ближайшие недели я буду размышлять. Все зависит от направления развития машины, потенциала, который я увижу в команде. Я несколько раз отмечал, что хочу сражаться не только за очки, но и за победы, иначе гоняться не так весело. В ближайшие недели мне вместе с семьей предстоит определиться, насколько реалистичны такие цели, достаточно ли энергии осталось во мне, чтобы продолжить развиваться вместе с командой».

«Астон Мартин» хочет сохранить четырехкратного чемпиона – шеф Майк Крак обещает №5 большой успех в ближайшем будущем и считает потенциальный уход ошибкой:

«Мы ведем переговоры. Себастьян очень позитивный и конструктивный парень, с этой точки зрения я надеюсь, что мы продолжим сотрудничество. Нужно учитывать и то, сколько Себастьян для себя инвестировал в этот проект за последние два года, и сейчас может начать пожинать плоды этих вложений, а не уходить, чтобы эти плоды достались кому-то другому».

Тем временем Феттелю уже исполнилось 35 лет – интересно, сколько еще он согласится подождать?

Фото: globallookpress.com/Eibner-Pressefoto