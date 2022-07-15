Квят стартовал в главных гонках США – под самоиронию о скорости на тестах и в шлеме с наклейкой «стальные шары»

Выжал 124 км/ч!

Даже американские журналисты удивлялись, при виде бывшего пилота «Формулы-1» Даниила Квята, наблюдавшего за гонками на овалах в Висконсине: «Что ты тут делаешь? Как-то странно тебя здесь видеть, здесь все совсем не как в «Ф-1».

Но русский №26 – давний поклонник NASCAR, ну на другом конце мира нет ФИА с ее соглашением о нейтральном статусе, из-за которого бывший пилот «Ред Булл» пролетел мимо «Ле-Мана» в составе русской команды G-Drive Racing..

Теперь Даниил провел первые тесты на овалах – сел за руль под присмотром гонщика и совладельца команды Reaume Brothers Racing Джоша Рума.

Это техника Xfinity Series – фактически второго дивизона в вертикали NASCAR. Машины в ней весят 1451 кг и выдают до 700 л.с. мощности без ограничений серии для специальных трасс.

На старт россиянин вышел в шлеме с очень громким стикером: «Стальные шары».

Самоирония продолжилась и после первой попытки:

Я: «Вау, мне казалось, я просто летел, какой была моя средняя скорость на круге?» Джош Рум: «26 миль в час» (чуть больше 40 км/ч).

А вот запись закулисья заездов – вместе с оценкой скилла Даниила.

Кстати, в видео Даниил тоже юморил – сделал отсылку к популярной гоночной игре Need for speed: «Я чувствую жажду... Жажду скорости».

И просил не возлагать на него больших надежд: «Я давно не гонял, так что не ожидайте многого». Но, похоже, Квят себя недооценивал.

Первый зачетный овал протяженностью 3/8 мили (0,584 км) Даниил проехал за 17,45 сек – cредняя скорость 120 км/ч.

А во второй попытке скинул почти секунду и проехал все тот же овал за 16,54 сек – со средней в 124 км/ч.

Помогли советы наставника: «Кругов через 20 тебя начнет сносить в сторону, так что тебе придется изменить стиль вождения, чтобы остановить это. Если тебе нужно обогнать кого-то, можно ехать так 5-7 кругов, нет проблем, но если будешь делать так 15 кругов подряд, то перегреешь шины».

Да, рассказывать парню с тремя подиумами в сложнейшей «Ф-1», использовавшим длинные броски на жесткой резине со стабильным темпом в качестве главной фишки о перегреве шин – бесценно!

Зато Квяту явно помогла информация о разнице в управлении между стоковыми машинами и пикапами: «Если ты пустишь пикап в занос, скажем, на 4 градуса – это максимум, на 5 градусах сразу потеряешь 60 процентов прижимной силы. На этой машине на 4-х градусах у тебя будет сцепление с трассой, на 5-ти больше, на 6-ти еще больше в итоге оно возрастет настолько, что машина начнет замедляться».

Квят оказался крутым новичком и собрал много положительных отзывов: «Пока тесты проходят очень успешно. Этот парень дает отличную обратную связь, понимает повороты, понимает торможение. Думаю, его ждет успешная карьера здесь (в NASCAR).

Подводя итог, Даниил значительно улучшился за время проведения теста. Улучшение в 0,9 сек впечатляющее для первого раза на овале за рулем стоковой машины».

Неплохо для бывшего пилота «Ф-1», не так ли?

Фото: twitter.com/RBR_Teams