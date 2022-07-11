Грусть Гран-при Австрии: надежды Сайнса на титул сгорели с очередным мотором «Феррари». Карлос не вылазил из пылающего болида до последнего

Очередной гоночный уик-энд закончился техническими проблемами «Феррари». На болиде Карлоса Сайнса вновь не выдержал движок – буквально взорвался и вспыхнул.

Маршалы не очень спешили помогать: один из работников трека вообще остановился с огнетушителем на полпути и помчал в обратную сторону. А горящий болид тем временем покатился вниз по склону вместе с пилотом внутри. Жуткое зрелище.

Позже Карлос объяснил, почему не сразу выпрыгнул из кокпита: «Ситуация была непростая. Я осознал, что машина загорелась, но в то же время я жал на педаль тормоза, чтобы остановить машину, но когда я попытался вылезти из кокпита, машина покатилась назад.

И мне не хотелось оставлять машину свободно и бесконтрольно катящуюся назад, пока я выбирался из кокпита. Я звал на помощь маршалов, чтобы они помогли подложить что-нибудь под колеса и остановить машину, но мне кажется, что процесс шел как-то очень медленно.

В какой-то момент огонь так сильно разгорелся, что мне пришлось независимо выпрыгивать из кокпита. И только после этого к месту аварии прибыл первый маршал и остановил движение машины.

Безусловно, ситуация требует изучения. Нужно понять, за счет чего мы могли бы действовать быстрее в подобной ситуации».

Ошеломленный Карлос еще долго пытался прийти в себя. Оглядывался на горящий болид и медитировал на его фоне.

На кадрах с дрона выглядит еще печальней.

Но в паддок все равно вернулся с озадаченным видом. Это выражение лица уже стало фирменным для Карлоса в сезоне-2022.

Пожалуй, как и для любого болельщика «Феррари»: итальянская техника отказывает почти в каждой гонке.

«Нет слов. Мы потеряли много очков и, думаю, могли взять легкий дубль. Но это просто мой сезон в миниатюре. Душераздирающая ситуация, однако продолжим стараться и перевернем страницу», – пообещал испанец.

А вот, как выглядел болид после пожара.

Самое удивительное, что не было вообще никаких предпосылок к сходу: «Феррари» ехала к уверенному дублю на «Ред Булл Ринге» даже с приглушенными ради надежности моторами, а Перес сошел с дистанции – отличная возможность отыграть очки у «Ред Булл».

Но случилась типичная Скудерия: «Ничто при работе с двигателем не предвещало, что такое произойдет. Совершенно внезапно.

Произошел пожар, так что повреждения большие, естественно. Неидеальная ситуация, нужно ее изучить. Но темп был высоким, износ шин – весьма незначительный, у нас была скорость. Так что я приму это и постараюсь как можно скорее перевернуть страницу. Еще тяжелее из-за того, что все произошло здесь, где мы могли отобрать очки у лидеров чемпионата – у Макса и «Ред Булл». Это стало бы важным итогом для команды, а в итоге один из болидов сошел», – заключил Карлос.

А ведь Сайнс до сих пор надеялся побороться не только за Кубок конструкторов, но и звание чемпиона мира: вот он пожаловался на судьбу в соцсетях: «Сложно подобрать слова... Дубль был совсем близок, но нам пришлось сойти. Много очков упущено в обоих зачетах, но я чувствую себя лучше и лучше за рулем машины. Поздравляю Шарля с победой! Мы продолжим борьбу».

Но о титуле теперь можно забыть – впереди моторные штрафы с потерей позиций на старте гонки. И это в паре с двумя дефектными шасси, некачественными рулями и самым непредсказуемыми двигателями современной «Ф-1».

Фото: globallookpress.com/Hoch Zwei/Keystone Press Agency; XPB Images F1