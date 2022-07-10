Что случилось в гонке на Гран-при Австрии: Леклер трижды обогнал Ферстаппена, «Феррари» Сайнса загорелась, 5 машин рубились в одном повороте

Хаос.

«Феррари» и Шарль Леклер наконец отыгрались – выиграли домашнюю гонку «Ред Булл» в Австрии. Причем монегаск впервые в карьере одержал победу после старта не с первого места – хотя пришлось здорово постараться: трижды обогнать Ферстаппена на треке, а затем пять финальных кругов трястись от страха в каждом повороте в ожидании отказа мотора.

Ферстаппен финишировал вторым – он все еще выигрывает 38 баллов у главного оппонента из «Феррари». Третье место ушло Льюису Хэмилтону (хотя после разбитого всмятку болида в третьем сегменте квалификации и 9 стартового места в спринте казалось, будто шансов у семикратного немного).

Что же случилось? Похоже, более холодная погода в воскресенье изменила баланс скорости и износа шин между «Ред Булл» и «Феррари» в пользу F1-75 – потому Макс не смог сдерживать Шарля дольше 10 кругов, первым ехал в боксы и потерял преимущество в темпе. Скудерия же явно лучше контролировала износ – и дотянула до победы даже через технические проблемы. В битве равной техники все вновь решили неочевидные переменчивые мелочи!

Как развернулась битва за топ-5?

Сайнс опять проиграл старт – теперь Джорджу Расселлу. Но вернул позицию на следующей прямой

Перес воспользовался сражением «Феррари» и «Мерседеса», подобрался к Джорджу на прямой и уехал немного вперед перед опасным четвертым поворотом – там часто пытаются обогнать по внешней траектории, но почти ни у кого не срабатывает. Не получилось и у Серхио: Джордж не сумел достаточно резво повернуть «Мерседес», ткнул Переса и отправил того в гравий. Джордж получил 5 секунд штрафа (впоследствии потерял из-за него места в пользу Окона и обоих «Хаасов»)

Шарль Леклер начал атаки на Макса Ферстаппена на 10-м круге. И на 12-м круге все сработало!

Через круг Макс поехал в боксы за новыми шинами – и вернулся в трафик. Потерял несколько секунд на прорыв.

Леклер направился в боксы на 26-м круге и оказался позади Ферстаппена на 7 секунд. Сайнса обслужили следующим – он стал 4-м (за Хэмилтоном) и в 6 секундах за напарником

Но к 33-му кругу Шарль догнал Макса и обогнал того вновь.

Через 4 круга Ферстаппен вновь направился в боксы – выехал третьим в 26 позади Шарля (и 20 за Леклером)

Леклер заглянул на вторую остановку на 49-м круге – вернулся третьим, на 3,5 секунды позади Ферстаппена. Следом заехал и Сайнс

На 53-м круге Леклер обогнал Ферстаппена в третий раз!

На 57-м круге Сайнс тоже пошел в атаку на Ферстаппена – но вместо обгона его машина просто сгорела:

Включили режим виртуального сэйфти-кара, Леклер с Ферстаппеном вновь побывали в боксах

Расселл прорубился на 4-е место обратно на 63-м круге

На 65-м круге выяснилась проблема и у Леклера: у него западала педаль газа. Ему посоветовали раньше убирать ногу с педали, чтобы не уехать в гравий. Но до финиша и победы все-таки дотянул – и резюмировал по радио «я перепугался, реально перепугался».

Что еще было интересного?

Мик Шумахер обогнал Льюиса Хэмилтона на 4-м круге!

Но на 15-м круге Хэмилтон вернул позицию.

На 21-м круге «Феррари» объявила «план Е» – видимо, планы «А», «В», «С» и «D» очень быстро не сработали. А после этого Максу сказали, что они, возможно, идут на один пит-стоп и предложили следовать той же стратегии

На 24-м и 25-м круге за 8-ю позицию зарубились сразу пять машин: оба «Хааса», Ландо Норрис, Фернандо Алонсо и Чжоу. Это было эпично – обгоны, выезды…

Еще Шумахер в течение гонки обогнал Риккардо, Норриса, Алонсо и напарника Магнуссена. Действительно вошел во вкус!

Перес не смог вновь прорываться со старым мотором (в спринте он использовал более новый) и на поврежденной машине – потому сошел

Фернандо Алонсо послал привет выдавившему его Юки Цуноде

Гасли выбил Феттеля примерно в такой же манере, что и Расселл – Переса

5 пилотов получили штрафы в 5 секунд за несоблюдения границ трека. Да, стюарды особенно лютовали

Алонсо и Боттас стартовали с последнего ряда – а в итоге разыгрывали последний зачетный балл за 10 позицию

Итог гонки – браво, «Мерседес» и Шумахер

В турнирной таблице вновь оформилось сражение между Ферстаппеном и Леклером:

И посмотрите, какая грядет битва за четвертое место Кубка конструкторов:

И глядя на результаты «Хааса», помните: на белый болид пока не ставили новые детали с первого Гран-при. Просто невероятно!

Фото: REUTERS/Florion Goga