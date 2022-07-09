Красота правил «Ф-1»: Ферстаппен вылетел с трека, но слегка зацепил границу – и взял поул. Напарник заехал чуть глубже – и удален из топ-5

Классика Гран-при Австрии.

Принимающий Гран-при Австрии «Ред Булл Ринг» – классический олдскульный скоростной автодром с большим количеством прямых и небольшим набором крайне сложных поворотов. У каждого – свой характер и узкий радиус и небольшая зона замедления, потому пилоты стараются атаковать их даже по самым высоким поребрикам – чтобы не проигрывать на следующих за ними прямых.

Потому регулярно «расширяют» траекторию на входах и на выходах – и провоцируют нереальное количество споров о границах трека, удалении времен круга, штрафов и честности замеров.

Однако дело еще и в естественном ходе пилотажа на высокой скорости – Кевин Магнуссен из «Хааса» объяснил, почему пилотам не по нраву подход ФИА:

«Это довольно сильно раздражает, потому что такие ситуации крайне неприятны, когда машину просто естественным образом выносит за пределы трека по более широкой траектории.

Гораздо лучше, когда ты теряешь время естественным путем, просто замедляясь, оказываясь вне трека – это намного естественней. Например, здесь в последнем повороте с внешней стороны есть достаточно жесткий и высокий поребрик. Если ты заедешь на него, то в любом случае потеряешь время. И это может быть естественным ограничителем. В ФИА же решили действовать иначе. И с точки зрения пилота это раздражает».

В пятницу под удар попал Серхио Перес из «Ред Булл»: изначально он занял четвертое место в квалификации, но после изучения его быстрейшего круга во втором сегменте обнаружилось вот это:

Автоматическая система сработала, но снять мексиканца из топ-10 не успели, и он сразился за поул в финале. Однако после финиша справедливость восторжествовала: результаты аннулировали и отправили №11 на 13-ю позицию.

А его напарник Макс Ферстаппен завоевал поул с вот таким моментом:

Передняя правая шина – на белой линии трека практически на паре сантиметров.

«Думаю, на последнем секторе я проехал намного лучше – прошелся буквально по пределу границ трассы. Очень близко», – признался чемпион после финиша.

И вообще проблемы возникали у всех – от Карлоса Сайнса из «Феррари» (который клялся, что удержался в стиле Ферстаппена) до самого Макса ранее в предыдущих попытках:

А все из-за неочевидности в разнице для стороннего зрителя: выезды определяются автоматической системой, и иногда дополнительных миллиметров на белой линии хватает, чтобы она не сработала и круг засчитался. Для зрителей же оба случая со стороны выглядят одинаково – оттуда и ежегодные споры с критикой правил за «несправедливость» и «непоследовательность».

Но нет, это просто «Формула-1».

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose