Эта новая авария в «Ф-1» еще страшнее, чем кажется: вообще-то проверенная годами система защиты сломалась

На тестах на нее обваливают 13 тонн.

Видели новую аварию «Ф-1» на первом круге Гран-при Великобритании? Это реально кошмар:

Новичка унесло вниз головой, машина пропорола пару сотен метров асфальта, а затем ухнула в трибуны – спасла только стальная решетка:

Только посмотрите на это – потому скорость не сбрасывалась:

А от машины мало что осталось – всю верхнюю часть просто стесало:

Вместе с верхней дугой безопасности – которая вообще-то должна предохранять пилота в случае переворота. Тут же она она отказала и отвалилась – Чжоу из «Альфа Ромео» спасло исключительно гало, иначе он бы ехал по асфальту шлемом. Да, буквально.

Технический эксперт F1 TV Крэйг Скарборо нашел ее на повторах – вот она летит в гравий после контакта об асфальт:

Выглядит даже целой – то есть не похоже, чтобы она разрушилась при поглощении энергии от удара. Скорее крепления не выдержали поперечной нагрузки по необычному вектору.

«Альфа Ромео» пользуется такой структурой и крепится она вот сюда:

Не все команды делают так же – к примеру, у «Уильямса» и форма, и крепление другие:

Но все они должны проходить 3 разных крэш-теста по заранее известным векторам с известными нагрузками:

Вертикальная нагрузка – 13 тонн при продольной в 5 тонн, лобовая в 9 тонн при боковой в 10 тонн, и комплексная: вертикальная в 10 тонн при боковой в 6 тонн и продольной в 7 тонн. Для сравнения: гало обязано выдержать минимум 5 секунд воздействия эквивалента в 12 тонн с любой стороны и по любому вектору – и, к счастью, правила предписывают позиционировать шлем пилота на 75 мм ниже по отношению к нему.

Тем не менее, все команды обязаны пройти эти крэш-тесты – иначе ФИА просто не допустит машину даже к тестам. То есть болид «Альфа Ромео» тоже их прошел – и по идее не должен был так развалиться.

Вообще дуги безопасности впервые появились еще в 1961-м – но не были обязательными и выглядели немного для галочки:

В 68-м ФИА сделала их обязательными и ввела дополнительный параметр: структура должна возвышаться минимум на 50 мм по отношению к шлему – c тех пор конструктивно она не менялась. Лишь время от времени ужесточались требования крэш-тестов, а саму дугу скрывали под корпус.

Следующий большой пересмотр требований случился в 1999-м – ужесточение правил вызвал как раз отказ дуги после переворота Педру Диниса на Гран-при на «Нюрбургринге».

Вот ее последствия.

Последний апдейт правил произошел после внедрения гало в 2018-м – по ним дуге разрешено деформироваться не больше, чем на 2,5 см, а предел разрушения – и вовсе 10 см. Тем не менее, тесты проводятся только по нескольких известным векторам, и обратный удар (по направлению из хвоста к носу) не проверяется – из-за маловероятности в обычных гоночных условиях. Предполагалось, что благодаря мощной структуре безопасности позади потенциальная угроза сзади потеряет столько кинетической энергии, что уже не сможет угрожать дуге и пилоту под ней.

Однако Чжоу перевернулся и скользил по асфальту именно боком и задней частью вперед – то есть по необычному и нестандартному вектору. К тому же, болиды 2022-го – абсолютно новые и еще не проходили «боевые» проверки по-настоящему мощными завалами: предугадать все возможные последствия было трудновато.

При этом самый первый чисто боковой удар об асфальт дуга выдержала – ее сорвало именно после длительного движения в гравий. Оттуда и версия про отказавшие крепления – либо они стали слабым местом «Альфа Ромео» (или всей системы безопасности), или философия структуры нуждается в пересмотре и доработке.

ФИА уже ищет ответы – открыла расследование на следующий день после финиша и изучения остатков машины.

Пока же только остается благодарить федерацию за внедрение гало через огромное сопротивление команд и гонщиков. «Формула-1» раз за разом доказывает: мер безопасности здесь не бывает «слишком много».

Фото: twitter.com/ScarbsTech/; globallookpress.com/Dppi/Archive Dppi, National Motor Museum, Dppi/Archive Dppi, HOCH ZWEI; Gettyimages.ru/Mark Thompson