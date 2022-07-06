Феттель отметил 35-летие как царь: кругом на личном болиде «Ф-1» из 90-х стоимостью €3 млн прямо перед Гран-при. И заплакал от счастья

Под рев легендарного «Уильямса» Мэнселла.

В день Гран-при Великобритании Себастьян Феттель показал всем, как должен отмечать день рождения настоящий пилот «Формулы-1»: выкатил на трассу на особенном болиде – «Уильямсе» FW14B Найджелла Мэнселла, на котором 30 лет назад тот выиграл гонку на «Сильверстоуне», а затем и чемпионский титул.

Только посмотрите на этого красавца и послушайте звук его мотора!

Не удивительно, что после поездки Себастьяна пробило на слезы: «Последний раз я плакал на моей свадьбе», – признался немецкий гонщик.

Кстати, Найдж лично наблюдал за прокатом Феттеля.

А еще прикоснуться к истории и поддержать друга пришел Мик Шумахер.

«Уильямс» FW14B – один из самых доминировавших болидов «Ф-1» в истории: на нем выиграли 10 из 16 гонок сезона и 15 поулов! Множество бывших пилотов, перепробовавших всевозможную технику из самых разных эпох (включая современные), часто называют тот «Уильямс» лучшим болидом в истории – к примеру, Карун Чандок.

И эта машина – собственность Себа: год назад четырехкратный чемпион купил болид из из тех времен, когда он сам наблюдал за «Формулой-1» по телевизору и мечтал стать гонщиком. Да и на ней красуется особенный номер, тот самый, с которым Феттель выиграл свой первый титул за «Ред Булл» и гоняет по сей день. С этим же числом на носу в 1992-м свой кубок заработал Мэнселл : «Это больше, чем просто машина 30-ти летней давности, я купил №5, я выиграл свой первый титул под «красной пятеркой», хоть номера на машинах и выглядели немного поменьше в те времена. Во время картинга я тоже часто использовал пятый номер, я получаю удовольствие от этого числа, в этом и есть связь.

Ранние 90-е – это мои первые воспоминания о «Формуле-1», воспоминания об этом болиде и последующих годах. Это была моя идея, моя инициатива. Я подумал, что это отличная задумка (прокатиться на болиде) тогда, когда исполняется 30 лет с его победы в чемпионате и Гран-при Великобритании».

Но Феттель не был бы собой, если бы не позаботился об окружающей среде: машину заправили уникальным топливом без углеродного следа.

«Мы должны были с ответственностью подойти к делу, поэтому в воскресенье использовали углеродно-нейтральное топливо, чтобы показать – мы до сих пор можем придерживаться истории и культурного наследия автоспорта и делать это в более ответственной манер», – объяснил четырехкратный чемпион.

А теперь почувствуйте себя старым: Себастьяну уже 35.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Xavi Bonilla