Руль Мика Шумахера скосило в квале – сын Михаэля боялся за гонку. А в ней – битва с Ферстаппеном и первые очки в «Ф-1»

Феттель ехал следом и болел за него из болида.

До Гран-при Великобритании Мик Шумахер ни разу не попадал в очки в «Ф-1» – и если в прошлом сезоне это ему прощали (из-за слабой машины и такого же отсутствия очков у напарника Никиты Мазепина), то в этом от №47 ждали прогресса. Болид стал быстрее, сменивший россиянина Кевин Магнуссен уже в первой гонке финишировал пятым, но сам Мик принес «Хаасу» только ущерб в виде нескольких аварий – под слухи о возможном досрочном увольнении.

На «Сильверстоуне» уже в пятницу появилась надежда на искупление: Мик показал хороший результат в первой практике (5-е место) и закрепил его в третьей (9-е место). Квалификация должна была пройти неплохо, даже несмотря на дождь.

Но мечты Шумахера рухнули уже во время первого выезда из боксов. «С машиной проблема. Руль ведет влево», – передал Мик.

На скриншоте все хорошо видно: колеса смотрят прямо, хотя пилот держит руль под наклоном.

«Будет сложно в гонке, если не починим, – признавался Шумахер в интервью Sky Germany. – Даже не знаю, как».

К счастью, причина нашлась быстро – это ошибка команды: перед квалификацией инженеры «Хааса» занимались настройкой развала (хотели уменьшить галопирование) и сняли регулировочные шайбы в рулевой тяге, кроме одной – с левой стороны. Про нее забыли.

«В дождевой квалификации возникла сильная недостаточная поворачиваемость, из-за чего передняя левая шина быстро изнашивалась, – рассказывал в субботу Гюнтер Штайнер. – Мы просто не могли заставить машину повернуть, поэтому оба гонщика выбыли из борьбы уже в первой сессии. На машине Мика руль был постоянно повернут примерно на 10 градусов, что еще больше осложняло его задачу в квалификации».

Мик стартовал с 19 места – и приехал восьмым! Здесь, конечно, не обошлось без удачи: Шумахеру повезло со сходом сразу шести соперников.

Под конец гонки он устроил мощную битву за седьмое место с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на болиде с поврежденным днищем – ему пришлось жестко обороняться от более быстрого «Хааса».

Пройти грубого Макса так и не удалось, но для Мика это непринципиально. Первые очки в «Формуле-1» – вот, что по-настоящему волновало Шумахера: достаточно послушать, как он радовался после финиша. Первые полминуты Мик просто смеялся, пока инженер его поздравлял, потом обвинил Ферстаппена в «швырянии камешками» и уже после произнес:

«Наконец-то! Я вам говорил, ребята – это тот самый уик-энд. Боже мой! Вы прекрасны, парни, вы прекрасны. ###### [потрясающе]! Вы ##### [очень] прекрасны! #####... [очень] Извините за мат».

В радио-поздравления ворвалась радостная сестра Шумахера – Джина: «Эй, Мик! Супер, супер, супер!»

Уже на пит-лейне к немцу подошел его главный друг в пелотоне – пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель.

В одном из совместных интервью после гонки Себ похвалил Мика:

«Я очень счастлив за него. Я видел, что произошло (борьба Мика с Ферстаппеным, Феттель ехал позади них на девятом месте – Sports.ru), как он сокращал отрыв. А я прям кричу в машине: «Давай, Мик! Давай, Мик! Обгоняй его!» Я очень счастлив за него. Прошло много времени, он заслуживает результат – классно достичь его. После рестарта [после ухода машины безопасности] я знал, что Макс и Мик на «софте», я не мог сопротивляться (Феттель был уже на изношенном «медиуме» – Sports.ru), так что не было особого смысла бороться. Я думал, что, может, настигну их в конце, но они оказались слишком быстры. Было увлекательно наблюдать за ними: каждый раз в 15-м повороте выглядело так, (обращается к Мику) будто вы едете бок о бок. […] Хорошая работа!»

Мик Шумахер же доволен не только первыми очками – немца очень радует спавшее с него давление прессы:

«В целом мы очень довольны прорывом с 19-го места. Я говорил, что скорость для продвижения вперед есть, и мы, безусловно, это продемонстрировали. Отличный результат для команды, двойные очки (Магнуссен финишровал десятым – Sports.ru). Это очень поможет [«Хаасу»] в командном зачете, и мне тоже. Здорово избавиться от вопросов СМИ и сосредоточиться на важном – гонках и пилотаже».

А вы болели за него, как Себ?

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency