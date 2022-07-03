Крупнейшая авария года в «Ф-1»: новичка унесло головой вниз и зажало барьерами, разбито пять машин, трое сошли

Главного пострадавшего едва выковыряли из болида.

Гран-при Великобритании прервали красными флагами уже на середине первого круга: в цепочке аварий разбито 5 машин. Джордж Расселл из «Мерседеса», Алекс Албон из «Уиьямса» и Чжоу Гуаньюй из «Альфа Ромео» сошли, болиды Эстебана Окона и Юки Цуноды дотянули до боксов и их починили.

Главным пострадавшим стал Чжоу – его унесло в барьеры, и парня выковыривали из машины почти полчаса. Но не беспокойтесь: Чжоу в порядке (по уверениям команды, в сознании и без переломов). Но его и Алекса на всякий случай увезли в больницу на дополнительные проверки.

Что же случилось? Пьер Гасли рискнул, ворвался в свободное пространство между Чжоу и Расселлом, но Джордж слегка сместился перед поворотом (весьма логичное движение – по его траектории вираж было не проехать, и он имел полное право диктовать направление, поскольку находился впереди). Пьер тормознул, но поздно: «Мерседес» коснулся колеса «Альфа Таури», разбалансировался и вынес «Альфа Ромео»:

С трибун выглядело так:

Спасибо, гало!

А вот что осталось от его машины:

Почему же пострадали еще Албон, Окон и Цунода? Просто цепочка замедлений и уворотов вынудила ребят позади реагировать:

Пока это самая крупная авария новой «Ф-1». И спасибо современным мерам безопасности за отсутствие пострадавших!