Исторический первый поул Сайнса в «Ф-1»: под английским дождем и на дефектном шасси. Помог разворот Леклера

Браво пилотам «Феррари»!

Гран-при Великобритании 2022-го теперь исторический для Испании – ведь именно здесь страна получила второго обладателя поула «Формулы-1» в своей истории. К Фернандо Алонсо присоединился Карлос Сайнс – причем №55 пришлось справляться с английской погодой: буквально за 5 минут до квалификации зарядил дождь, который не прекращался до окончания заездов.

Потому условия на решающем круге оказались… Так себе.

Сложность состояния трека испытал на себе и напарник испанца Шарль Леклер – он вылетел с трека на решающем круге и самоустранился из битвы за поул:

А заодно выключил из нее и Макса Ферстаппена: чемпион сбросил скорость из-за желтых флагов и потерял ключевые 0,3 секунды.

Потому от Карлоса требовался просто хорошо собранный круг – и он его проехал:

«На промежуточных шинах мне было непросто на участках трассы со стоячей водой. Таких участков с лужами было довольно много прямо на траектории – в таких условиях поймать снос машины и испортить круг было очень легко, – объяснил испанец после финиша. В итоге мне удалось собрать хороший круг. Честно говоря, мне он не показался каким-то особенным. Но затем я включил монитор с результатами на приборной панели, чтобы понять, как я проехал, и тут увидел себя на поуле. Что стало для меня большим сюрпризом».

Еще бы: ведь Карлосу сменили шасси еще в четверг, до практик – когда на контрольном запуске мотора обнаружили утечку топлива. Вот только №55 досталась не новая машина, а старая – ее отправили в запас перед Гран-при Испании после похожей проверки, когда обнаружили в ней ровно такую же утечку. По уверениям «Феррари», топливный насос давно отремонтировали, но… Это все-таки «Феррари».

А Сайнс, похоже, вернулся по-настоящему: уже второй Гран-при подряд выдает все возможное как раз в нужный момент.

Фото: East NewsJUSTIN TALLIS/AFP/East News News