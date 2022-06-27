В «Ф-1» новый модник: Гасли обожает Louis Vuitton – ворвался в его спортивном образе за $4000 на Неделю Моды

Конкурент Хэмилтону.

В «Фомуле-1» не один только Льюис Хэмилтон увлекается модой: Шарль Леклер тоже мечатет о карьере дизайнера одежды, а Пьер Гасли уже тоже наведывается на главные показы. Вот и теперь лидер «Альфа Таури» отпраздновал подписание нового контракта визитом на Неделю Моды в Париже.

Гасли побывал на двух днях модного показа – в первый день удостоил вниманием новую коллекцию французского бренда Bluemarble.

Конечно, в образе от этой марки: свитер зелено-синего оттенка с широкими рукавами и мешковатые штаны свободного кроя с леопардовым принтом в сине-белых цветах. Цена свитера неизвестна, а вот штаны до скидок стоили €380, хотя купить их все равно больше не удастся – модель распродана.

Через пару дней француз появился уже на показе одного из свои любимых брендов – Louis Vuitton в наряде... от Louis Vuitton.

Этот спортивный лук Пьера стоил дороже четырех тысяч долларов! Вязаный спортивный свитер – $1370, свободные шорты – $1520, кроссовки от знаменитого дизайнера Вирджила Абло, вдохновленные винтажными баскетбольными моделями, – $1380.

Вирджил скончался в конце прошлого года, но до тех пор плотно связывал мир моды и спорта. Весной состоялся последний показ его бренда Off-White, на котором присутствовало множество спортивных звезд – в том числе Пьер Гасли в компании с футболистами Полем Погба и Робертом Левандовским.

Пьер и раньше выражал интерес к моде: он довольно часто мелькает в паддоке в Louis Vuitton.

Но после ребрендинга команды «Торо Россо» в «Альфа Таури» (австрийский бренд одежды премиум-класса от компании «Ред Булл») сотрудники в дни гоночного уик-энда носят или вещи марки, или спортивную экипировку.

Пьер частенько носит фирменный кэжуал. Выглядит неплохо!

Фото: Gettyimages.ru/Pierre Suu, Peter Fox, Victor Virgile; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, HOCH ZWEI, Joao Filipe/Dppi; instagram.com/NicolasGerardin; twitter.com/PierreGASLY; instagram.com/pierregasly