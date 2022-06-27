На «Фестивале скорости» пал десятилетний рекорд болида «Ф-1». Его обставил мини-электрокар с насосом для выдувания воздуха из-под днища

Улучшил результат на секунду!
На «Фестивале скорости» в Гудвуде есть традиция: не просто собирать все самые быстрые и необычные машины мира в одном месте, но и пускать их по специально подготовленному треку на время. Только здесь можно реально выехать против самого настоящего болида «Ф-1» – и даже победить его (если вы придумаете, как, конечно). Трасса не менялась свыше 25 лет, и потому показатели разных сезонов вполне сравнимы – можно смотреть, какая машина быстрее, кто действительно стремится за рекордом и ищет инновации.
И «Гудвуд-2022» точно войдет в историю, ведь на нем побили 23-летний рекорд чемпионского «Макларена» MP4/13 Мики Хаккинена: в 1999-м пилот «Ф-1» Ник Хайдфельд проехал на нем 1,86-километровый трек за 41,6 секунды, и с тех пор результат превосходили лишь разок неофициально (39,9 – Роман Дюма в практике на cпециальном экспериментальном электрическом «убийце рекордов» – «Фольксвагене» ID.R).
А теперь время улучшили даже до 39,08 – при помощи бывшего пилота «Маруси» Макса Чилтона и миниатюрного электрокара McMurtry Speirling.
Невероятно, да? Просто McMurtry взял лучшее из двух миров: электромотор мощностью 1000 л.с. и прижимную силу «Формулы-1». Нет, серьезно: на скорости 240 км/ч Speirling генерирует 2250 кг – а это больше актуального болида (у него – примерно 1500 кг). Чего уж там, даже без разгона рекордсмен выдает 2000 кг!
Как же ему это удается? Снова благодаря технологии из «Формулы-1»: двум мощным вентиляторам, выдувающим воздух из-под днища и создающим колоссальный эффект присасывания. Технологию изобрел «Брэбэм» в 1978-м и установил на машины ВТ46В Ники Лауды и Джона Уотсона перед Гран-при Швеции.
Пилоты специально проиграли квалификацию, а в гонке Ники привез всем 35 секунд, хотя, по собственному рассказу в автобиографии, вторую половину заезда просто пытался гнать не слишком быстро, чтобы девайс не запретили. Не сработало: машину признали легальной для одного конкретного завершенного Гран-при – но с требованием никогда и никому больше не использовать насос под днищем. Потому ВТ46В больше на боевые старты не выходил.
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Правда, идея не забылась: автор концепции Гордон Марри создал собственный гиперкар вокруг огромного вентилятора в днище – и назвал его T.50.
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McMurtry же – его наследник и первый электрокар с насосом. Синергия вышла ошеломительной: из-за электромотора и массы менее 1000 кг он разгоняется до 100 км/ч за 1,5 секунды, а прижимная сила помогает въезжать в любые повороты с немыслимой скоростью.
Неудивительно, откдуа такое название: Spéirling – «гроза» по-ирландски. А создатель компании (и машины) – Дэвид МакМерти, миллиардер и один из крупнейших поставщиков метеорологического оборудования в Великобритании. Раньше он работал над аэромоторами в компаниях Concorde, Bristol Aero Engines и «Роллс-Ройс».
Speirling же – полностью карбоновый, способен разогнаться до 320 км/ч и обладает дальностью хода в 350 км. Дорожная омологация пока не получена, но она планируется – как и серийное производство. Обычно машины такого типа заранее продают весь тираж на миллионы долларов, но «грозу» тайно разрабатывали 3 года до первого заезда – а в случае предложения даже ограниченному кругу покупателей идея явно перестала бы оставаться тайной.
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Фото: McMurtry
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