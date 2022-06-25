Гонщикам «Ф-1» показали их рейтинг в официальном симуляторе. Реакции – «да я заплатил разработчикам!», «Cколько лет нужно гонять для максимума»?

«Мне больше не нравится эта игра!»

Новый сезон официального симулятора по «Формуле-1» F1 22 выходит прямо перед Гран-при Великобритании 30 июня – и пока главной интригой оставались финальные релизы рейтингов гонщиков.

В прошлые сезоны их здорово критиковали за «случайность» и антиреализм – Боттаса, например, оценили выше обоих пилотов «Феррари», Риккардо и Норриса, а явно постаревшему Райкконену выписали те же цифры, что и Сайнсу после сильнейшего сезона в карьере.

В итоге разработчики Codemasters прислушались к критике – теперь показатели формируются не внутри команды, а специальным советом экспертов из бывшего пилота «Ф-1» (и симуляторщика «Мерседеса») Энтони Дэвидсона, комментатора Sky Sports Дэвида Крофта и Алекса Жака из Channel 4.

«Мы изменили алгоритм, и теперь рейтинг лучше показывает нынешнюю форму пилотов и меньше опирается на их заслуги в прошлом, – рассказал глава франшизы «Ф-1» Поль Жеаль. – Наша новая панель экспертов по «Ф-1» будет внимательно следить, чтобы обновления для F1 22 в точности соответствовали положению на треке, ведь изменения по ходу сезона вызывают обычно даже больше споров».

Одним из первых рейтинги увидели сами пилоты – и «Ф-1» сделала шоу из их реакций:

«Сколько ж лет надо проездить, чтобы получить сотню? Я не понимаю» – отреагировал на «68» в графе «опыт» Кевин Магнуссен из «Хааса», откатавший уже 129 Гран-при. «Кажется, никто не понимает», – ответил ему напарник Мик Шумахер.

«Сколько ж мне еще лет надо ездить?!» – ровно так же удивился почти 41-летний Фернандо Алонсо на рейтинг в 98 из 99 возможных.

«Вот еще одно доказательство того, что игра опять не точна», – это Юки Цунода увидел «90» в графе «гоночное мастерство» Пьера Гасли.

«Я заплатил разработчикам!» – реакция Макса Ферстаппена на рейтинг в 98 по «гоночному мастерству».

«А мне дадут бонус за тот сэйв в Монако» – спросил новичок Чжоу из «Альфа Ромео» во время обсуждения «устойчивости» – умения спасать болид и уходить от штрафов.

«Так, мне нужно поговорить с тем, кто это писал», – отреагировал Ферстаппен уже на рейтинг в «79» в графе «устойчивости».

«Маркетинговая команда точно захочет поставить мне устойчивость поменьше», – прокомментировал победу над напарником (85-79) Серхио Перес.

А вот что Ландо Норрис думает о темпе Дэна Риккардо:

2018-й: 94, 2022-й: 34

Когда увидел темп Переса.

«Мне больше не нравится эта игра! Не хочу в нее играть!» – отреагировал Гасли на падение своего общего рейтинга с 88 до 84.

Итоговые результаты – такие:

С чем не согласны больше всего?

Фото: formula1.com