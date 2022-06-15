«ВАЗ» мощностью 1400 л.с. разогнался до 304 км/ч – и побил рекорд Европы. Во второй раз подряд!

В него запихали технику для «Ле-Мана».

13 июня на трассе подмосковного комплекса RDRC Racepark завершился первый этап нового сезона RDRC – российского чемпионата по дрэг-гонкам. Ярчайший событием заезда стало выступление Эльшана Асланова на «ВАЗе» 2110: пилот «ЛУКОЙЛ Рейсинг Тим» дважды обновил рекорд на дистанции 402 метра среди переднеприводных авто.

Сначала он проехал отрезов за 8,038 с, а затем и вовсе за 7,980 с – во второй попытке скорость достигла 304,18 км/ч.

Вообще Эльшан бил этот рекорд еще прошлым летом: тогда на той же «десятке» гонщик проехал 402 метра за 8,112 с – почти на полторы десятых медленнее нового результата.

После гонки Асланов – по совместительству еще и инженер команды – объяснил результат новыми техническими решениями, разработанными зимой.

Да, дрэговую «десятку» сложно ассоциировать с продукцией «ВАЗа»: для создания роторного мотора часть деталей взяли у «Мазды», вдобавок установили американский турбокомпрессор Garrett GTX5533 Gen2 (такой используют в суперкарах для «24 часах Ле-Мана», он один стоит от 3 тысяч евро) и оснастили салон приборной панелью Motec ADL. И даже капот, двери и передний бампер помогала сделать из ультралегкого пластика российская компания DragGarage.

В итоге обновленного «ВАЗа» снизился вес (с 1500 кг до 990) и значительно увеличилась мощность двигателя (с 90 л.с. до 1400 л.с.). До 100 км/ч прокачанная десятка разгоняется за 1,7 секунды – хотя сейчас, может, даже быстрее.

Не страшно ли ездить на такой машине?

«### как страшно!» – признался Эльшан после заезда.

История его любви с «десяткой» вообще тянется уже два десятилетия.

«В начале 2000-х мои знакомые, а теперь уже давно друзья и члены нашей команды, Дмитрий Мнушкин и Владимир Каблуков приобрели себе серийные ВАЗ-2108, оснащенные карбюраторным роторным двигателем, – рассказывал Эльшан официальному сайту серии. – Мощность автомобилей составляла 134 л.с., а после доработок им удалось снять 170 лошадей, в 2004-м году они внедрили в одну из своих машин систему распределенного впрыска и достигли отметки в 270 л.с., стали совершать выезды на ночные гонки и побеждать.

Как раз в те времена нелегал постепенно перерос в официальные соревнования от РАФ, которые проводились в Тушино. Там мы с ними и познакомились. Я тогда ездил на ВАЗ-2112 и проникся идеей роторного двигателя, а ребята предложили объединиться, стать пилотом их роторного проекта. Примерно в это время Володе удалось приобрести легендарный ВАЗ-2110, на котором команда «Лукойл Рейсинг Тим» выступала в кольцевых гонках. На тот момент эта машина была квинтэссенцией инженерной мысли, она была идеальна, но для дрэга, разумеется, ее предстояло переделать. Мы сразу поменяли стоявший в ней двигатель на наш роторный, и стали участвовать в соревнованиях уже на этом автомобиле. И сейчас, в сезоне-2022, мы едем на этой же «десятке». Проект 2022 года — седьмая модификация.

Я занимаюсь системой впуска и выпуска ДВС, трансмиссией, подвеской, сварочными работами, моделированием. Например, сконструировал самодельную 4-ступенчатую кулачковую КПП с секвентальным механизмом переключения передач, самодельное сцепление. К сезону 2022 года на автомобиль был установлен водяной интеркулер, самодельное сцепление и новая самодельная трансмиссия».

Прокатились бы на такой?