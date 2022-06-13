Болид Хэмилтона трясло и бросало как никогда – Льюис орал от боли по радио и молился, чтобы гонка закончилась. Едва вылез после финиша

Но приехал четвертым.

Фанаты выбрали Льюиса Хэмилтона гонщиком для на Гран-при Азербайджана, хотя он финишировал только четвертым и опять проиграл напарнику – казалось бы, сюрреализм?

Просто заезд в Баку реально дался семикратному чемпиону очень тяжело: он едва вылез из болида после финиша и держался за спину от боли.

«Прости за говновозку» – сказал ему по радио шеф «Мерседеса» Тото Вольфф.

«Давайте уже что-то с ней сделаем», – попросил в ответ Льюис.

«Не получится так уж быстро», – расстроил его гоночный инженер Питер Боннингтон.

«Ну вы хоть продолжайте пытаться», – завершил разговор чемпион.

И правда: Хэмилтон просто орал по радио «спина меня убивает!» на середине гонки – и режиссеры трансляции мастерски совместили его жалобы с отличными кадрами нереальной тряски на прямых.

Из-за них Льюис буквально не мог нормально ехать – в поворотах машину просто срывало:

Дело именно в галопировании, а не в личной ошибке: в вираже загрузка осей и платформы болида слегка меняется, часть днища сильнее прижимается к асфальту из-за продольной перегрузки, и эффект усиливается.

Подробнее со стороны это показал бывший пилот «Ф-1», ныне член Совета Гонщиков ФИА и эксперт Sky Sports F1 Карун Чандок – пока у «Ред Булл» слегка подпрыгивает вся машина (нормальное движение на кочках городской трассы), у «Мерседеса» подскакивает именно днище из-за галопирования:

И да, Льюис еще ухитрялся кого-то обгонять!

«Единственное, что можно было делать – сжать зубы и ехать на адреналине через боль, – прокомментировал чемпион после финиша. – Не могу выразить боль, которую испытываешь – особенно на прямой. В конце [прямой] ты просто молишься, чтобы гонка закончилась.

Я видел в сети, что люди переживают из-за меня и того, как ужасно все это выглядит. Скажу честно, это выглядит ужасно, а ощущается в 100 раз хуже».

«Видно, что это уже не мышечная проблема, – прокомментировал Вольфф после финиша. – [Подскоки] непосредственно отдаются в позвоночнике и могут привести к последствиям.

Ситуация c ним (Льюисом) действительно плохая, мы должны найти решение. Не думаю, что это только проблема Льюиса. Пожалуй, он в числе наиболее пострадавших, но это касается Джорджа [Расселла] и многих других. Возможно, на данной стадии подскакивания влияют на Льюиса больше, чем на любого другого пилота. Можно взять запасного, но кто-то из резервистов в любом случае ездит на каждую гонку».

Но Хэмилтон сразу же наутро написал в инстаграмме – он не откажется от Гран-при Канады.

«Немного проблем со сном, с утра немного болит и пережата, но, к счастью, ничего серьезного. Я вызвал физиотерапевта и спеца по акупунктуре. Не пропущу следующий Гран-при!»

«Все пилоты согласны, что это проблема. Кроме одного – Алонсо», – высказался Вольфф в интервью Sky Sports после Гран-при Азербайджана.

На самом деле, жалуется правда не только Льюис – например, после финиша в Баку мощно высказался и пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли.

«На этой трассе пилотаж никогда не был настолько жестким. Невероятная нагрузка на позвоночник. Безусловно, это плохо влияет на здоровье, страдают межпозвоночные диски.

Я рискнул здоровьем ради скорости и всегда готов это сделать, потому что я гонщик и хочу пилотировать максимально быструю машину. Мы атлеты высочайшего уровня. Я хочу быть быстрым. Если это означает полуторачасовой массаж после гонки и проблемы на протяжении года, я согласен. Может, я говорил бы иначе, будь мне 45 лет или 50.

Мы обсуждали проблему на собрании пилотов, попросили [ФИА] найти решение, чтобы не ходить с палочкой в 30 лет. Зеркала невероятно тряслись, видимость была очень плохой. Порой болид двигался сам по себе, потому что руль трясло».

Практически каждый гонщик (разве что кроме Леклера – ему всегда нормально) уже высказывал опасения и жалобы – просто еще ни разу последствия не проявлялись настолько красочно. Алонсо же ответил достаточно просто: «Надеюсь, что-нибудь предпримут ради молодых ребят. Для меня все нормально на ближайшие несколько лет».

«На их месте я бы тоже сказал своим пилотам как можно громче и чаще ныть по этому вопросу – чтобы раздуть проблему, – , – прокомментировал страдания Хэмилтона шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – Все это часть игры. Это то же самое, как если ты заходишь в запретную зону.

Да, со стороны действительно видно, что их пилотам некомфортно. Но ведь существуют решения. Но эти решения негативно скажутся на скорости болида – поэтому проще всего в такой ситуации жаловаться на проблему, упирая на вопрос безопасности. Однако у каждой команды есть выбор.

Если бы речь действительно шла о вопросе безопасности и касалась всех команд, тогда ситуацию, безусловно, нужно было бы изучить. Но если проблемы возникают только у нескольких конкретных людей или команд, то именно этим командам нужно искать решение».

С другой стороны, «Мерседес» с первых этапов страдал от галопирования чуть ли не сильнее всех. Казалось, на Гран-при Испании проблему победили, но на городских этапах особенный асфальт, и подскоки вновь вернулись со старой интенсивностью – потому вряд ли стоит удивляться главной итоговой жертве. Все-таки Льюису уже 37 лет, а на его машине рискуют и экспериментируют больше в надежде дать чемпиону шанс сразиться за победу.

Фото: REUTERS/Murad Sezer