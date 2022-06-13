Болид Хэмилтона трясло и бросало как никогда – Льюис орал от боли по радио и молился, чтобы гонка закончилась. Едва вылез после финиша

Но приехал четвертым.
Фанаты выбрали Льюиса Хэмилтона гонщиком для на Гран-при Азербайджана, хотя он финишировал только четвертым и опять проиграл напарнику – казалось бы, сюрреализм?
Просто заезд в Баку реально дался семикратному чемпиону очень тяжело: он едва вылез из болида после финиша и держался за спину от боли.
«Прости за говновозку» – сказал ему по радио шеф «Мерседеса» Тото Вольфф.
«Давайте уже что-то с ней сделаем», – попросил в ответ Льюис.
«Не получится так уж быстро», – расстроил его гоночный инженер Питер Боннингтон.
«Ну вы хоть продолжайте пытаться», – завершил разговор чемпион.
И правда: Хэмилтон просто орал по радио «спина меня убивает!» на середине гонки – и режиссеры трансляции мастерски совместили его жалобы с отличными кадрами нереальной тряски на прямых.
Из-за них Льюис буквально не мог нормально ехать – в поворотах машину просто срывало:
Дело именно в галопировании, а не в личной ошибке: в вираже загрузка осей и платформы болида слегка меняется, часть днища сильнее прижимается к асфальту из-за продольной перегрузки, и эффект усиливается.
Подробнее со стороны это показал бывший пилот «Ф-1», ныне член Совета Гонщиков ФИА и эксперт Sky Sports F1 Карун Чандок – пока у «Ред Булл» слегка подпрыгивает вся машина (нормальное движение на кочках городской трассы), у «Мерседеса» подскакивает именно днище из-за галопирования:
И да, Льюис еще ухитрялся кого-то обгонять!
«Единственное, что можно было делать – сжать зубы и ехать на адреналине через боль, – прокомментировал чемпион после финиша. – Не могу выразить боль, которую испытываешь – особенно на прямой. В конце [прямой] ты просто молишься, чтобы гонка закончилась.
Я видел в сети, что люди переживают из-за меня и того, как ужасно все это выглядит. Скажу честно, это выглядит ужасно, а ощущается в 100 раз хуже».
«Видно, что это уже не мышечная проблема, – прокомментировал Вольфф после финиша. – [Подскоки] непосредственно отдаются в позвоночнике и могут привести к последствиям.
Ситуация c ним (Льюисом) действительно плохая, мы должны найти решение. Не думаю, что это только проблема Льюиса. Пожалуй, он в числе наиболее пострадавших, но это касается Джорджа [Расселла] и многих других. Возможно, на данной стадии подскакивания влияют на Льюиса больше, чем на любого другого пилота. Можно взять запасного, но кто-то из резервистов в любом случае ездит на каждую гонку».
Но Хэмилтон сразу же наутро написал в инстаграмме – он не откажется от Гран-при Канады.
«Немного проблем со сном, с утра немного болит и пережата, но, к счастью, ничего серьезного. Я вызвал физиотерапевта и спеца по акупунктуре. Не пропущу следующий Гран-при!»
«Все пилоты согласны, что это проблема. Кроме одного – Алонсо», – высказался Вольфф в интервью Sky Sports после Гран-при Азербайджана.
На самом деле, жалуется правда не только Льюис – например, после финиша в Баку мощно высказался и пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли.
«На этой трассе пилотаж никогда не был настолько жестким. Невероятная нагрузка на позвоночник. Безусловно, это плохо влияет на здоровье, страдают межпозвоночные диски.
Я рискнул здоровьем ради скорости и всегда готов это сделать, потому что я гонщик и хочу пилотировать максимально быструю машину. Мы атлеты высочайшего уровня. Я хочу быть быстрым. Если это означает полуторачасовой массаж после гонки и проблемы на протяжении года, я согласен. Может, я говорил бы иначе, будь мне 45 лет или 50.
Мы обсуждали проблему на собрании пилотов, попросили [ФИА] найти решение, чтобы не ходить с палочкой в 30 лет. Зеркала невероятно тряслись, видимость была очень плохой. Порой болид двигался сам по себе, потому что руль трясло».
Практически каждый гонщик (разве что кроме Леклера – ему всегда нормально) уже высказывал опасения и жалобы – просто еще ни разу последствия не проявлялись настолько красочно. Алонсо же ответил достаточно просто: «Надеюсь, что-нибудь предпримут ради молодых ребят. Для меня все нормально на ближайшие несколько лет».
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«На их месте я бы тоже сказал своим пилотам как можно громче и чаще ныть по этому вопросу – чтобы раздуть проблему, – , – прокомментировал страдания Хэмилтона шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – Все это часть игры. Это то же самое, как если ты заходишь в запретную зону.
Да, со стороны действительно видно, что их пилотам некомфортно. Но ведь существуют решения. Но эти решения негативно скажутся на скорости болида – поэтому проще всего в такой ситуации жаловаться на проблему, упирая на вопрос безопасности. Однако у каждой команды есть выбор.
Если бы речь действительно шла о вопросе безопасности и касалась всех команд, тогда ситуацию, безусловно, нужно было бы изучить. Но если проблемы возникают только у нескольких конкретных людей или команд, то именно этим командам нужно искать решение».
С другой стороны, «Мерседес» с первых этапов страдал от галопирования чуть ли не сильнее всех. Казалось, на Гран-при Испании проблему победили, но на городских этапах особенный асфальт, и подскоки вновь вернулись со старой интенсивностью – потому вряд ли стоит удивляться главной итоговой жертве. Все-таки Льюису уже 37 лет, а на его машине рискуют и экспериментируют больше в надежде дать чемпиону шанс сразиться за победу.
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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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