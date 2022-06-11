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Фото дня: Феттель – в футболке «друзья» и «мир» на русском на Гран-при Азербайджана. С синими и желтыми повязками на руке

Гран-при Азербайджана
Политика
Политика
Формула-1
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Авто Авто

Новый образ Себа.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель в последние годы все чаще высказывается о своих ценностях и политических взглядах – потому что «мне не нужно мириться с вещами, которые я считаю неправильными, и я не буду этого делать».

Июнь Себ начал с большого интервью для ЛГБТ-журнала Attitude о вредности предрассудков, на квалификацию перед Гран-при Азербайджана приехал в футболе с рукопожатием, надписями «дружба» и «мир» на русском и в двух напульсниках – желтом и синем.

Английский перевод – маленькими буквами снизу.

По инсайду немецкого издания Bild, цель Себа заключалась в том, чтобы показать: граждане России – друзья.

За день до этого Феттель тоже обращался к фанатам через футболку:

«Каждый день – пятница для будущего».

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

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