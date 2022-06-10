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Райкконен продает финскую виллу за $1 млн: пять спален и сауна, рядом – элитный ресторан, поле для гольфа и лыжный курорт

Кими Райкконен Кими Райкконен
Формула-1
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Возможность пожить как Кими.

Кими Райкконен выставил на продажу виллу площадью 351 кв. м. в туристическом центре Финляндии – на склоне холма Кингфишер в Тахковуори. Чемпион купил ее 12 лет назад меньше, чем за миллион евро и приезжал с семьей на праздники.

Виллу построили в 2008 году: здесь три жилые зоны и пять спален (каждая – с собственной ванной).

На первом этаже – каминный зал.

Застекленная терраса с огромным крыльцом.

Конечно, есть сауна!

И объемный гараж: в него помещаются две машины, снегоход и спортивный инвентарь.  

Еще у дома очень удачное местоположение: рядом поле для гольфа, элитный ресторан для гольфистов Golden Resort и современный фитнес-центр. Причем зимой лыжня начинается в 100 метрах от участка.

За виллу Райкконен просит всего $1 млн, и содержание дома требует не так уж много (для потенциальных покупателей-богачей, конечно): налог на недвижимость – $3,5 тыс. в год, коммунальные услуги и уборка – $682 в месяц.  

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Фото: etuovi.com

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