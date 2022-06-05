Драма в мотогонках: за круг до финиша претенедент на титул принялся отмечать подиум, потерял три позиции, разрыдался на байке и в боксах

На домашнем Гран-при.

Финиш Гран-при Каталонии в MotoGP хоть сейчас можно монтировать в голливудский фильм о гонках – или в документалку на Neflix. Ведь заезд закончился драмой и слезами местного героя Алеиша Эспаргаро:

В боксах он просто забился в угол и трясся от плача, хотя команда пыталась его подбодрить:

Так выглядит финиш на пятом месте после поула и 23 кругов в сражении за подиум – Алеиш начал последний круг вторым, но...

Да, начал праздновать слишком рано. Подиум уплыл – а вместе с ним и шансы на титул: до Гран-при Каталонии Эспаргаро шел вторым в общем зачете и проигрывал лидеру Фабио Куартараро всего 8 баллов (разница между 1 и 3 местами, например – 9 баллов), а после домашнего фэйла – уже 22 очка.

Как же это вообще вышло? Даже глупее, чем можно было представить по повторам.

«Все, что я могу сказать – простите, такие ошибки непростительны на таком уровне, – признался Эспаргаро после финиша. – Полностью моя вина. Моя табличка на пит-уолл была близковато к первому повороту и шла первой, потому у меня не было времени следить и за количеством кругов, и за отрывами.

Я атаковал на пределе и следил только за отрывом от райдера на третьем – 0,6 секунды – и вместо того, чтобы смотреть на круги [на табличке], смотрел на башню с таймингом. И там увидел L1 (остался один круг). Потому я проехал еще круг – забыл, что у нас здесь в Барселоне, последний оставшийся круг отмечается как «круг №0», а не «круг №1». И я сбросил газ на прямой».

А ведь Алеишу 32 года, он родился в Каталонии и только за карьеру в линейке MotoGP проехал по этому (домашнему!) треку 16 раз. Видимо, все из-за пресса титульной гонки: Эспаргаро за первые 8 этапов 2022-го взял 5 подиумов – больше, чем за всю предыдущую карьеру – и впервые оказался выше седьмого места в общем зачете.

Фото: globallookpress.com/Valerio Origo/Keystone Press Agency