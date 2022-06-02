Актерская игра гонщиков «Феррари» – кринж. Неловкие подколы «кто первый», Сайнс не знает, куда деть руки, Леклер – плохая версия Кими

Их словно взяли в заложники.

Гонщики «Формулы-1», конечно, не обязаны уметь что-то еще, кроме пилотирования болида и эффективного взаимодействия с инженерами – ведь именно за это они и получают зарплату, именно там и происходит соревнование. Но все-таки заезды – очень дорогой вид спорта, и для финансирования разработки быстрейших машин часто приходится врываться в другую профессию – например, в актерскую игру для съемок в рекламе.

И пилоты «Феррари» здесь по классике неподражаемы. Их феноменальные ролики славились еще со времен Кими Райкконена – гения чтения текста с суфлера с максимально отсутствующим выражением лица. Но Шарль Леклер и Карлос Сайнс в свежем видео для Shell точно способны затмить даже главные шедевры прошлого!

Только посмотрите, как неловки их подколы на тему «кто первый», как монегаск пытается косить под Кими, как Карлос не знает, что делать с позой, руками и мимикой...

Шарль: Горд быть первым… Пилотом Скудерии «Феррари», рассказывающим вам о гоночном топливе Shell с 10% возобновляемых компонентов.

Карлос: Будучи джентельменом, я настаивал, чтобы ты был первым. А еще я тоже горд первым рассказать о работе Shell со Скудерией «Феррари» по разработке лучшего плана по разработке 10%-го биотоплива, с которым мы сможем достичь лучших результатов и еще сильнее сократить выбросы.

Шарль: Быть первым – это еще не все, Карлос. Однако я, без сомнений непревзойденно первым, заявляю: Shell переносит на дорогу все изученное на треке.

Карлос: А восхищает, что топливо для болида Скудерии «Феррари» на 99% использует те же составы, что и в дорожном топливе. А во вторую очередь… Ну, почему бы тебе не взять второе, Шарль?

Шарль: Ну, да, это восхищает.

Карлос: Знаю. Именно поэтому так и сказал.

Шарль: Мощность, эффективность, производительность – это все о топливе Shell и нашей дружбе.

Карлос: Правда?

Шарль: Конечно!

Карлос: Тогда ты не возражаешь, если я одолжу твою «Феррари»?

Шарль: Даж не думай.

Только посмотрите на эти позы…

Оскара обоим?