«Феррари» протестовала против победы «Ред Булл»: обвинила Переса и Ферстаппена в нарушении правила выезда с пит-стопа. Но и здесь проиграла

Пыталась вернуть дубль в Монако.

«Феррари» – невероятная команда: единственная в XXI веке, занявшая первый ряд в Монако и проигравшая Гран-при. Причем сделала это дважды – в 2008-м и сейчас, в 2022-м.

Особенно глупо вышло сейчас – итальянцы просто подарили победу «Ред Булл» из-за пары хаотичных решений на пит-стопах. И попытались отыграться через судей – после финиша «Феррари» подала по протесту на каждый болид «Ред Булл» за нарушение правил выезда с пит-лейн: по мнению Скудерии, Серхио Перес и Макс Ферстаппен выехали за белую (хотя в Монако она желтая, но суть не меняется) разграничивающую линию после остановок в боксах. Это старое правило в «Формуле-1» – за его нарушение штрафуют в 5 секунд – и «Ред Булл» после разбирательств могли откатиться на 3-ю и 4-ю позиции, а Сайнс и Леклер вернули бы дубль.

Но Скудерия проиграла и здесь.

Главная причина – прошедшей зимой ФИА скорректировала правило: с сезона-2022 частично заезжать за линию можно – нельзя лишь полностью пересекать ее хотя бы одним колесом.

Поэтому когда стюарды рассмотрели видеоповторы, то постановили: Макс действительно заехал на линию, но не пересек ее полностью, а остался на ней частью левого колеса. Это пограничное состояние: пределы трека обычно судятся примерно так же, и если хотя есть подозрение, что хотя бы 1 мм шины остался на линии – эпизод обычно трактуется в пользу пилота.

С Пересом ситуация сложнее: он выезжал на сликах на влажный трек и явно боролся с машиной – она скользила на холодных покрышках и не давала достаточно сцепления. Видео тоже не дает однозначного ответа, пересек ли Чеко линию или только на нее наехал:

И – внезапно – на слушаниях сама «Феррари» на основе повторов признала, что Чеко удержал машину и ничего не пересекал.

Но сами по себе сложные условия уже могли считаться достаточной индульгенцией: на Гран-при России 2021-го Ландо Норрис тоже пересек линию въезда на пит-лейн на сликах под дождем (причем более явно) – и получил лишь предупреждение. Правда, тогда пилот «Макларена» уже не боролся за победу, а в эпизоде с Пересом именно тайминг его пит-стопа помог обогнать обе «Феррари» и оказаться в лидерах.

Самое забавное – это обоснование для протеста: «Феррари» упирала на указания гоночного директора о пределах трассы, которые тот попросту скопировал из заметок 2021 года, к которым применялись старые правила. Вот только после скандала на Гран-при Абу-Даби указания и пометки гоночного директора больше не считаются более приоритетными по отношению к правилам и регламенту.

Любопытно, что предыдущего гоночного директора Майкла Маси «распяли» в прессе (и уволили) фактически именно за возвышение личных решений над предписаниями Спортивного кодекса. Ту лазейку по полномочиям гоночного директора прикрыли – и теперь «Ред Булл» вновь внезапно оказался выигравшей стороной. Иронично.