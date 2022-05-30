Кажется, Zepter спонсировал Гран-при Монако целую вечность – под его баннером сталкивались Шумахер и Монтойя. А теперь бренд пропал с трека

Под слухи об исключении гонки из «Ф-1».

Новые этапы «Формулы-1» поставили под угрозу существования исторических Гран-при – место рискует потерять даже этап в Монако. Вероятно, некоторые спонсоры уже готовятся – с трассы исчезли все баннеры бывшего главного спонсора уик-энда Zepter.

А ведь еще в прошлом году они отмечали юбилей сотрудничества.

Что за Zepter?

Zepter – это международная компания, которая производит и продает эксклюзивные высококачественные товары по всему миру. Компания была основана Филипом Цептером, который сделал главной концепцией своего детища – здоровый образ жизни и улучшение ее качества. Такой маркетинговый ход и гений Цептера превратил маленькое посудное производство в огромную империю всего за несколько лет. В погоне за «лучшей жизнью» и «эксклюзивностью» люди готовы были отдавать по $500 за кастрюли Zepter даже если их месячный доход едва дотягивал до $100.

Zepter и «Формула-1»

История отношений Zepter и «Ф-1» началась еще в 1997-м году со спонсорства команды «Эрроуз». Лого Zepter расположилось почти по всему болиду.

Правда в 1998-м на машине осталось лишь одно упоминание о компании.

В 1999-м Zepter переключились на спонсорство другой команды – «Джордан». Правда логотип значительно уменьшился в размерах (по сравнению с надписями на машинах «Эрроуз») и теперь занимал лишь небольшой участок в носовой части болида.

А с 2000-го компания стала официальным спонсором Гран-при Монако. Правда огромные плакаты Zepter появились еще в 1998-м.

Баннеры Zepter стали главным фоном для снимков из Монте-Карло на долгие годы. Сменялись эпохи и болиды, а вместе с ними и айдентика спонсора.

Легендарное лого стало не только украшением для фото мчащихся по узким улочкам болидов, но и засветилось на тех кадрах, когда эти самые улицы становились главными врагами пилотов.

Ну или когда врагами пилотов становились другие гонщики. Как в случае Шумахера и Монтойи на Гран-при Монако в 2004-м.

Или Переса и Мальдонадо в 2012-м.

Наши дни: тот же Перес, тот же поворот, но теперь совсем другие логотипы на стенах – саудовский государственный нефтегигант.

В других местах баннеры Zepter заняла реклама казино.

И швейцарская часовая компания TAG Heuer.

И еще одни швейцарцы – финансовый холдинг UBS.

А ведь казалось, будто Zepter спонсирует Гран-при Монако уже целую вечность и сросся с «Формулой-1». Будете скучать?

Фото: Gettyimages.ru/Dan Istitene, Clive Mason, Paul Gilham; Zepter»; Formula 1; globallookpress.com/Thomas Melzer/imago sportfotodienst, Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com