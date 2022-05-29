Леклер едва не испортил себе гонку в Монако – прощелкал приказ взвесить болид. Но «Феррари» спасла его от штрафа

Отличная работа, команда!

Отношения Шарля Леклера с домашней трассой в Монако – история бесконечных фэйлов, аварий, столкновений и провалов. №16 еще ни разу проехал родной Гран-при до конца на любой технике – хотя в 2021-м, например, взял поул, но разбил болид в последней квалификационной попытке и сошел до старта гонки из-за последствий крэша.

В 2022-м Леклер вновь на поуле – и вновь не без приключений. На самом деле, если бы не «Феррари», Шарль отправился бы на пит-лейн, а нынешний сезон пополнил бы список домашних фэйлов монегаска.

Просто №16 во втором сегменте квалификации пропустил приказ от ФИА по следованию на взвешивание – обязательную процедуру. По регламенту технические делегаты случайным образом выбирают заезжающих на пит-лейн для проверки машин на соответствие правилам (вдруг она слишком легкая и так получает преимущество над соперниками), подают им сигнал на светофоре и ждут пилота на весах, расположенных в самом начале линии гаражей.

Но Леклер проехал мимо – и ему повезло: «Феррари» моментально среагировала, приказала Шарлю остановиться и заглушить мотор (это важно – взвешивание производится только с выключенным ДВС) и направила механиков затолкать болид на весы.

«В Монако то очень сложно, ведь здесь такой въезд в пит-лейн, что я даже не знаю, на самом деле, где сигнальная панель, слева или справа, – признал ошибку монегаск после конца квалы. – Она, оказывается, очень, очень далеко слева или справ, и ты просто туда не смотришь.

И на самом деле я вообще ее не видел, и не знал, что меня позвали на весы. Но повезло, команда заметила приказ, сказала мне остановиться и затолкала обратно. Мы выбрались из очень сложной ситуации».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко тут же потребовал наказать Леклера.

«Если мы последовательно наказываем за такое, как происходит в младших категориях, должен последовать жесткий штраф, – сказал Марко в эфире австрийского ORF. – Он проехал. Они ничего не изменили в машине, но, если следовать регламенту, нужно наказывать. Мне бы не хотелось этого, потому что у него и так столько невезения в Монте-Карло, но не думаю, что проблему можно решить, откатив болид»

Но вообще-то нет – пункт 35.1 b) Спортивного кодекса ФИА позволяет избежать наказания в единственном случае – если команда сразу же среагировала на ошибку пилота.

«Любой пилот, не остановившийся по требованию и не прикативший машину в гараж ФИА, или в случае работ над машиной до возвращения в гаражи ФИА, попадает под расследование стюардов.

В случае нарушения правила взвешивания стюарды имеют право оштрафовать пилота на любое количество позиций, которое посчитают уместным, или дисквалифицировать его из спринтерской сессии или гонки».

Именно поэтому механики отреагировали максимально вовремя – до заезда Леклера в боксы. Если бы он оказался там, и персонал приступил бы к обычным процедурам вроде смены шин или накрытия их грелками, избежать наказания уже было бы нельзя.

Так что блестящая работа, «Феррари»! С учетом узких улиц Монако и сложностей с обгонами они буквально спасли уик-энд Шарля – ведь в 2019-м Пьера Гасли и Серхио Переса за то же наказали стартом с пит-лейн. В Монте-Карло оттуда прорваться даже в топ-5 просто нереально.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Xavi Bonilla, HOCH ZWEI