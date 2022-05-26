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Домашний Гран-при почти половины пилотов «Ф-1» – Монако. Только здесь они спят в собственных кроватях и готовят себе завтрак перед гонкой

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Налоговый рай.

В календаре «Формулы-1» 22 Гран-при, и половина – чей-то домашний этап: или команды, или пилота, или важного партнера. Потому степень внутреннего и внешнего накала для счастливчика сравним с битвой за Манчестер между «Юнайтед» и «Сити» или с «Эль-Классико» – вспомните полностью оранжевые трибуны в мерче Макса Ферстаппена на Гран-при Нидерландов или Австрии (доме «Ред Булл»).

Но в календаре есть и по-настоящему домашняя гонка для пилотов – Гран-при Монако. Буквально домашняя – они живут там повсюду вокруг трека и спят перед заездами в собственных постелях.

«Я живу в Монако, и мне интересно видеть, как активизируется жизнь, когда там проводят гонку, – рассказывал в 2012-м пилот «Форс-Индии»в тот момент Пол ди Реста. – Очень приятно каждый вечер возвращаться домой, спать в своей постели и наслаждаться привычной обстановкой. А еще на Гран-при приезжает моя семья и много друзей».

Собственно, каждый гонщик с резиденцией на Лазурном берегу описывает впечатления именно так – меняются лишь года и лица.

«Уик-энд в Монако – особенный, – делился эмоциями Льюис Хэмилтон. – Дополнительный день, яхты в гавани, возможность спать дома...»

«Это мой домашний этап, здесь я вырос и живу, с каждым поворотом у меня связаны воспоминания – возвращающие к тем временам, когда я ходил в школу, – делился Нико Росберг в 2016-м. – Здесь я чувствую особую поддержку семьи, друзей и болельщиков, они прибавляют сил».

«От трассы я могу пешком дойти до места, где живу, – рассказывал Макс Ферстаппен. – Приятно чувствовать себя дома весь уик-энд».

«Возможность оставаться дома позволяет чувствовать себя расслабленнее: посмотреть телевизор перед сном, съесть самостоятельно приготовленный завтрак, – эмоционировал Даниэль Риккардо. – Я помню 2014 год, когда финишировал в тройке и вернулся домой с кубком и шампанским. Потом думал: час назад гонялся, а сейчас сижу у себя дома и ем пиццу».

Кстати, хотите узнать, как Дэн живет? Добро пожаловать к нему домой:

Потому гонщики видят Гран-при Монако примерно так:

«Восьмой поворот – мой зал, 19-й – путь к моему дому», – описывал трек Алекс Албон в 2021-м.

Вообще маленькое прибрежное княжество – настоящая страна пилотов: еще там живут бывшие гонщики Нико Хюлькенберг, Даниил Квят, Мика Хаккинен, Герхард Бергер, Риккардо Патрезе… В общем-то список можно продолжать до бесконечности.

Даже обожаемый в Сан-Паулу и всей Бразилии Айртон Сенна выбрал жизнь в Монако – с местной квартирой даже есть легендарная история: когда в 1988-м Волшебник разбил болид во время Гран-при при минутном лидировании, то сразу отправился домой, лег спать и до утра не отвечал на звонки. Команда и друзья всю ночь не могли его найти.

А кто из действующих пилотов еще живет в Монако?

Например, пополнивший в начале 2022-го список самых высокооплачиваемых пилотов Ландо Норрис – 22-летний британец продлил контракт с «Маклареном» на 4 года без права расторжения за $17 млн за сезон без бонусов и $27 млн – с учетом всех возможных премиальных. И перед заключением мощной сделки №4 отлично подстраховался – переехал из Великобритании в Монако.

«Да, уже все перевез, осталось только распаковать пару коробок и все такое, Маленькая квартирка в Монако… Очень милая. У меня теперь красивый вид»,– рассказал Ландо после заключения сделки.

Ландо не одинок: в Монако еще живут (или как минимум указывают этот прибрежный городок как «место постоянного пребывания») Валттери Боттас и да, даже торжественно посвященный недавно в британские рыцари Льюис Хэмилтон. А торжественный переезд Алекса Албона в Монако после заключения контракта с «Ред Булл» стал важной конечной аркой серии о тайце в документалке Drive To Survive.

Казалось, у семикратного чемпиона есть квартиры по всему миру: от Лондона до Нью-Йорка и Калифорнии. Формально сэр Льюис съехал из Англии еще после дебюта в «Ф-1» и сперва обосновался в Швейцарии. Но в 2012-м сменил Цюрих и Женеву на Монако – в горах оказалось слишком скучно.

«Я просто жаждал перемен, – признавался тогда Хэмилтон. – Мне было немного тоскливо, не так уж много людей вокруг.

Теперь, когда я переехал, то знаю много народу в окрестностях, тут много пилотов. Здесь больше социальной жизни, лучше погода, рядом море, во всем лучше. Круто иметь возможность возвращаться домой, пока вокруг проходит Гран-при. Думаю, здесь уютно. Если захочу потренироваться – могу встретиться с другими гонщиками, или тренер уже сразу здесь. Я хорошо влился».

«Люблю свой дом: Монако – одно из самых красивых мест на планете, до сих пор не могу поверить, что мне повезло жить здесь», – описывал после впечатления Льюис в одном из постов в соцсетях. И восстанавливаться между Гран-при лидер «Мерседеса» тоже предпочитает именно на Лазурном берегу – в местной клинике с криокамерой.

А в 2018-м старый соперник Хэмлитона и чемпион 2016-го Нико Росберг признавался: вообще-то они живут в одном доме. Кстати, Нико – сын еще одного чемпиона «Ф-1» Кеке Росберга, который тоже давно переехал на Лазурный берег. Настолько давно, что чемпион 2016-го родился и все детство провел именно там, а немецкий паспорт и суперлицензию выбрал из-за национальности матери.

Еще в Монако можно встретить и Шарля Леклера, но пример №16 не совсем типичный: ведь он здесь и родился. Его мать даже работала в парикмахерской, где стригли Дэвида Култхарда.

Почему все живут там? Неплохо объяснил как раз Ландо Норрис.

«[Деньги] –определяющий фактор. Я бы не переезжал в Монако, но все меняется, и, таким образом, мое счастье и наслаждение – превыше всего.

Я не то чтобы думал об этом очень долго, мне очень нравилось жить где я жил [рядом со штаб-квартирой «Макларена» в Уокинге] последние два года. Но есть момент, в котором… В последние два года для моего будущего было лучше жить ядом с «Маклареном», чтобы я находился в быстром доступе, но сейчас для моего будущего лучше переехать в Монако.

Гонщики в паддоке попадают в «Ф-1» и принимают решения в ожидании десятилетней карьеры, но она легко может закончиться через год-два. [Переезд] может оказаться ключевым решением через 20, 30, 40 лет. Любой в мире в моей ситуации, скорее всего, сделал бы что-то подобное. Нужно заботиться о будущем. Конечно, я пойму критику, она точно будет. Но люди делают многое ради денег. Это просто еще одна такая вещь».

Монако – налоговый рай для нерезидентов: приезжие без паспорта княжества не платят взносы в бюджет с зарубежных заработков. Кроме французов: законы их страны действуют для них и на территории Монако (наверное, потому все французские гонщики и живут в других государствах: Гасли – в Италии, Окон – в Швейцарии:)

И Монако – чуть ли не единственная зона в Европе с такими условиями и одновременно морем, мягким климатом и хорошо развитым интернациональным англоговорящим сообществом. И собственным историческим Гран-при, конечно – его проводят с 1929 года, и он входит в десятку старейших гонок с таким статусом.

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Lars Baron, Mark Thompson; REUTERS/Brian Snyder

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