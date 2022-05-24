Гонщик «Ф-1» едва держался на ногах из-за ангины. Без сил хрипел по радио на указания инженера, въехал в топ-10 и победил напарника

Супергерои тоже болеют.

Пилоты «Ф-1» геройствуют каждую гонку, рискуя жизнью за рулем быстрейших машин в мире – да еще и в экстремальную жару. Но иногда ради команды и заветных очков приходится зайти еще дальше и включить режим супер-человека, как Ландо Норрис на Гран-при Испании.

Гонщик «Макларена» подхватил ангину прямо перед гоночным уик-эндом: у него болело горло и слезились глаза. Перед самой гонкой его стошнило, а на стартовой решетке пришлось прикладывать к глазам компресс, чтобы хоть как-то ожить.

Но Ландо не только сел за руль, но даже не стал отказываться от парада пилотов. Правда, присутствовал косвенно – прячась под зонтом в самом углу грузовика, который провозит гонщиков по трассе.

Еще бы – в тот день в Барселоне царила жара в +36 градусов по Цельсию. В кокпите, должно быть, было вообще 50+ градусов.

Потому во время заезда Норрис едва хрипел по радио в ответ на сообщения гоночного инженера, а под конец заезда не смог говорить вообще и общался кликами.

«Кликни, если ты в порядке», – просил протеже гоночный инженер «Макларена» после клетчатого флага.

Так что на обязательных послефинишных медиа-ивентах Ландо все-таки не появился – отправиться прямиком к врачу. По походке британца не сложно заметить, насколько тяжелой выдалась гонка.

«После гонки он был практически без сил, но медики ему помогли. В ближайшие четыре дня ему нужно отдохнуть, – рассказал шеф «Макларена» Андреас Зайдь. – Команда и я лично не можем описать свою благодарность за борьбу. Он показал себя настоящим бойцом и позволил нам заработать четыре очка. Здорово, что мы видим такую нацеленность.

Мы никогда не поставили бы под угрозу здоровье Ландо – просто хотел прояснить. Доктор дал зеленый свет, и стало ясно, что Ландо попробует. У нас есть медицинская поддержка и шанс передохнуть в ближайшие четыре дня – надеюсь, Ландо будет в порядке».

Ландо признался, что Гран-при Испании стал настоящим вызовом: «Было действительно тяжело. Мне было реально плохо перед гонкой из-за ангины, а в комбинации с жарой получилась одна из самых сложных гонок в моей карьере.

Я немного отставал в этот уик-энд, потому что большая часть моей энергии уходила на сражение с болезнью. Я пропустил много инженерных собраний, что сказалось на моем уик-энде – я не был готов к Гран-при как должен был. Учитывая это, я очень доволен тем, как сложилась гонка и заработанными для команды очками».

А ведь и правда: даже в таком состоянии Ландо финишировал 8-м, заработал очки и в очередной раз выиграл у Риккардо, который закончил гонку на 12-й позиции.

Норрис оценил собственные страдания и подарил себе небольшие аплодисменты.

И мы тоже к ним присоединяемся 👏.

Фото: REUTERS/Nacho Doce, Albert Gea; formula1.com