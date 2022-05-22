Феттелю выдали копию «Ред Булл» – а он все равно остался в пятерке худших. Реакция Себа – «Да ты прикалываешься»!

Шок чемпиона.

Воссоздать внешний облик лучшей машины и заставить ее работать – абсолютно разные вещи. Доказано «Астон Мартин» – ведь на Гран-при Испании зеленая команда привезла AMR22B, на вид – один в один RB18 «Ред Булл».

Но пока Ферстаппен и Перес борются за топ-позиции, гонщики «Астон Мартин» по-прежнему исследуют задние антикрылья соперников, стартуя из конца пелотона. Феттель завершил квалификацию 16-м, Стролл оказался 18-м – и ниже только два болида главного аутсайдера сезона «Уильямса». То есть обновления просто не сработали – англичане были там же и с предыдущей концепцией машины.

Провал оказался невероятным – особенно удивился Себастьян Феттель. Вот запись его переговоров с инженером.

Инженер: Окей, Себастьян, на данный момент мы 16-е, так что боюсь – мы выбываем. Себ: Да ты прикалываешься! Инженер: Нет, дружище. Прости.

Наверное, это больно – потратить столько денег и сил и не получить в ответ вообще никакого буста скорости.