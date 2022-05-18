Ныряет, сочиняет музыку, лазит по горам, играет в шахматы и гольф, cтримит, изучает моду – вся жизнь нового лидера «Ф-1» Леклера вне трассы

Знакомство с Шарлем без шлема.

«Феррари» в этом сезоне наконец построила болид, способный бороться за победы. Шарль Леклер выиграл две гонки и возглавил чемпионат – впервые в карьере. Как же живет новый претендент на титул «Ф-1» за пределами трека?

Виртуальный мир

Во время локдауна два года назад многие гонщики перешли на онлайн-гонки. Шарль оказался так же хорош в симуляторе, как и на гоночной трассе – и отметил, что такие трансляции позволяют больше быть собой: «[Мне] очень понравилось, и я думаю, что для людей, которые подписаны на меня, это самое близкое, что вы можете получить от «настоящего меня». На трассе, очевидно, все по-другому. Есть давление и тому подобное, поэтому быть собой – это немного другое».

Так болельщики узнали, что Леклер самоироничный парень. Он провел трансляцию в костюме банана и собрал 70 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом.

А еще очень азартный. Однажды он настолько был поглощен виртуальной гонкой, что 25 минут не открывал дверь своей девушке – был в наушниках и не слышал звонки. В итоге ей пришлось купить подписку на Twitch, где велась трансляция гонки.

Семья

Шарль разделяет много хобби со своей девушкой Шарлоттой Сине – они вообще много времени проводят вместе.

Сначала пилот «Феррари» заразил ее страстью к онлайн-гонкам.

Полтора года назад она первый раз села за руль карта.

А уже в октябре 2021-го вместе с Шарлем прокатилась на гоночной «Феррари» в Маранелло. Буквально «вместе». Один болид на двоих.

Путешествия и спорт

Именно так называются сохраненные сторис в инстаграме Леклера.

Поездки Шарль не очень афиширует – всего по одной фотографии Парижа и Милана, а вот новогодние пляжные каникулы в Мексике, кажется, ему пришлись по душе.

Там было и катание на гидроцикле, и подводное плавание. «Я люблю дайвинг. У меня квалификация до 40 метров, но и этого достаточно – глубже ничего не увидишь. Некоторые приятели очень боятся нырять, но с одним моим другом мы получили все лицензии вместе».

Следующей точкой путешествия Леклера стал самый живописный район Доломитовых Альп «Валь-Гардена».

Шаль занялся и скалолазанием. От фотографий захватывает дух!

А еще Шарль поддерживает физическую форму и более интересными способами, чем просто силовые тренировки.

Бокс: необычно видеть Леклера в таких массивных перчатках.

Футбол: пилот «Феррари» отлично умеет обращаться с мячом. И продемонстрировал навыки на Гран-при Майами вместе с Дэвидом Бэкхэмом.

Падл: игра два на два, похожая на теннис, но более простая, а потому и более захватывающая. Падл появился случайно в 1969 году в Мексике, а затем местные бизнесмены завезли его в Марбелью, поэтому в Испании он очень популярен. Леклер рассказывает, что они часто играют с напарником Карлосом Сайнсом и его семьей.

Шахематы: в них монегаск тоже часто режется с напарником. В подкасте Beyond The Grid Шарль рассказал, что играл в детстве с дедушкой, потом забросил, но пару лет назад они с Сайнсом летели на гонку, не знали, чем заняться и решили попробовать. С тех пор регулярно соревнуются и смотрят видео-туториалы, чтобы повысить уровень и вырваться вперед – сейчас их уровни примерно равны.

А с другими пилотами Леклер играет в гольф: компанию обычно составляют старые друзья по молодежкам Ландо Норрис и Алекс Албон.

Мода и музыка

Впервые Шарль показал видео с собственной композицией в соцсетях во время карантина. Фанатам так зашло, что пришлось делиться подробностями: «Я играю на пианино с шести лет. Во время локдауна снова начал музицировать и стал одержим, купил себе Steinway&Sons покруче. Мне нравится играть, меня это расслабляет, отвлекает от гонок».

Однако, пилот «Феррари», оказывается, умеет играть не только на клавишных: «Я начал учиться игре на гитаре, когда мне было 15 или 16 лет. Я схватываю довольно быстро и хочу выучить еще много инструментов: как минимум, саксофон и барабаны».

Оказывается, за последние несколько лет он написал довольно много музыки – но Леклер не хочет ее публиковать. «Только я могу это слушать», – говорит он. «Наверное, когда-то ее слушала моя девушка, она мне, конечно, сказала, что она хороша, но я ей не верю!»

Еще Шарль интересуется модой и мечтает о собственном лейбле уличной одежды. Даже признался, что кратко обсуждал фэшн-индустрию с главным модником паддока Льюисом Хэмилтоном: «Он отлично работает с брендом, и мне очень нравится то, что он делает. Это определенно то, чем я хотел бы заниматься дальше в будущем».

Леклер регулярно снимается в модных фотосессиях, а два года назад он стал лицом постоянной линейки Made to Measure от Giorgio Armani – костюмов по индивидуальному пошиву. И снялся в персональном промо-ролике, где (не поверите!) тоже играет на фортепиано.

Шарль уже учится: делает наброски одежды на iPad: «Я умею рисовать, но не стал бы делать картинки собственной коллекции – у меня недостаточно навыка. Я четко знаю, что мне нравится, но я не смогу изобразить это сам.

Это освобождает мой разум. По крайней мере, я думаю о чем-то еще, кроме гонок, что очень хорошо. Это долго было моей проблемой – я не мог переключиться. Мода и музыка помогают».

Фото: instagram.com/charles_leclerc;instagram.com/charlottesiine; scuderiafans.com