Леклер разбил «Феррари» Лауды на ретро-Гран-при Монако. Гонки на родине – главное проклятие Шарля

Не может проехать даже выставочный этап.

Шарля Леклера будто кто-то проклял: стоит №16 появиться на трассе в Монако, и все обязательно кончится сходом. Монегаск дважды пострадал от отказа болида в «Формуле-2» в 2017-м, врезался в Брендона Хартли в дебютном в «Ф-1» 2018-м, сломал днище в 2019-м, а в прошлом сезоне повредил в квалификации коробку передач и не смог стартовать в гонке (в 2020-м Гран-при Монако не состоялся из-за пандемии).

В эти выходные проклятие снова сработало. В Монако прошел исторический Гран-при (традиционное ежегодное мероприятие), Леклер прибыл туда в качестве приглашенного гостя, чтобы проехать на «Феррари» 312B3 – первом болиде Ники Лауды в Скудерии из сезона-1974. И разбил бесценную машину на третьем круге: его развернуло в повороте «Раскасс», болид врезался в барьеры задним крылом.

«Отказали тормоза! – кричал Леклер по радио. – Я затормозил, педаль показалась жесткой. Мне повезло, что все случилось именно в такой момент: в другом месте, все было бы не так хорошо… Проблема в том, что я испугался. В поворот-то я вошел нормально».

После заезда Шарль еще раз высказался в соцсетях:

«Когда думал, что уже потерпел все возможные неудачи в Монако, и тут у тебя отказывают тормоза в «Раскассе» на одном из самых культовых исторических болидов «Феррари».

А 29 мая пройдет следующий Гран-при Монако (уже официальный). Доберется ли до финиша теперь, или Ферстаппену уже можно заказывать шампанское?