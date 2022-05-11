Как гонщики пьют в болиде «Ф-1»? Это вообще зачем? Трубку всегда нужно держать во рту?

Важнейший инструмент жарких Гран-при.

После некоторых гонок пилоты «Формулы-1» вылазят из болидов красные, полуживые и слегка оглушенные – от жары и обезвоживания. Недавний раскаленный Гран-при Майами при 35 градусах по Цельсию – отличный пример:

Это Шарль Леклер кайфует в комнате пилотов после финиша.

Именно в такие этапы крайне важным фактором становится питье. Да, гоночные инженеры не просто так напоминают по радио «не забывай пить» – хотя, конечно, самый известный диалог в эфире произошел примерно об обратном (между Кими Райкконеном и «Феррари» на Гран-при Венгрии 2018-го).

Кими: Вы забыли подключить бутылку с питьем.

Инженер Кими: Да, подтверждаю.

Кими: Подача включена вообще? Что-то я без понятия.

Инженер Кими: Мы забыли подключить, у тебя не будет питья. Извини.

Кими: Так он включен или нет? Подача питья? Скажите мне.

Инженер Кими: Нет, Кими. Ты не сможешь...

Кими: Нет-нет-нет-нет. Переключатель в положении «вкл» или «выкл»?

Инженер Кими: Ты имеешь в виду «медленную» кнопку?

Кими: Нет, нет, активирующую подачу питья… Она опустошает емкость или нет?

Инженер Кими: Нет, Кими, нет. Ты не сможешь пить.

О чем же был тот разговор? Как вообще питье подается к пилоту? Где располагается бутылка? Технический эксперт F1TV и ведущий шоу Tech Talk Крэйг Скарборо нарисовал, как это все приблизительно работает.

«В болиде около литра жидкости для пилота. Она располагается в баке позади или снизу сиденья (а «Ред Булл» засунул свой в нос в прошлом году!). Насос активируется кнопкой на руле – и создает фонтан жидкости в открытый рот пилота».

Да, трубку необязательно держать во рту всю гонку – достаточно вовремя открыть рот (и не отворачиваться).

Почему гонщик сам не может потягивать напиток силой своих легких? Во-первых, он слегка занят, пилотируя сверхдорогой болид с рулем-суперкомпьтером на жаре и при скорости свыше 300 км/ч. А во-вторых, конечно, чтобы не сбивать дыхание – иначе можно сломать всю концентрацию и вылететь с трассы.

Когда система отказывает – пилотам приходится непросто: при таких температурах и при влажности в 80% можно потерять до 5 кг за гонку, а температура тела в это время может достигать 40 градусов.

Кевин Магнуссен описал опыт пилотажа на экваторе с отказавшей системой подачи воды: «Я не помню последнюю часть гонки. Я просто дожидался момента, когда отключусь. Мне было очень жарко, я перегревался и был обезвожен. Это все равно что гонять в очень жаркой сауне».

На случай форс-мажора пилоты готовятся и к такому – вот тренировка Серхио Переса:

«Нужно хотя бы подойти поближе, чтобы подготовиться ментально – к 2 часам гонок с таким вот уровнем влажности… Это очень-очень жестко. Эта тренировка определенно была одной из худших в моей жизни! Она реально докопалась до минимальных уровней энергии», – объяснил нам Чеко.

Даже самые смелые и бесстрашные на этапах вроде Сингапура или Флориды обычно сдаются – и все-таки используют воду.

«В кокпите жарко – температура достигает 50-70 градусов по Цельсию. Отчасти поэтому (а также из-за нагрузок) за гонку пилот теряет много жидкости – общей массой около 2-3 килограммов или даже больше, – рассказывал у нас в блоге бывший гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин. – Почти во всех болидах «Ф-1» есть система, подающая воду. Иногда она ломается, а некоторые команды временами от нее отказываются для снижения веса машины – само устройство вместе с жидкостью может утяжелить болид на 1 килограмм.

Бутылка стандартна для всех – пол-литра на гонку, а содержимое выбирают пилот и его физиотерапевт. Некоторые даже пьют колу – только сперва выпускают из нее газы. Сладкая вода – неплохой вариант для гонки, но все-таки из-за сахара система подачи может забиться или слипнуться, и в итоге пилот лишится жидкости.

Я почти весь сезон в «Формуле-1» выступал без воды в гонках – впервые с подобной системой выступил лишь на Гран-при Сингапура [15-й этап сезона – Sports.ru]. Не могу сказать, что раньше мне сильно хотелось пить по ходу заездов, но в Сингапуре во время появления автомобиля безопасности я попил воду с электролитами и понял: надо было как-то решить вопрос с весом и просить об установке этой системы намного раньше».