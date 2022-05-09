Феттель и Шумахер глупо столкнулись в США – остались оба без очков. Дружат много лет, но Мику позарез потребовалась позиция Себа

Просто сын Михаэля заваливает сезон.

Сезон Мика Шумахера складывается не слишком хорошо: пока второй «Хаас» уже въезжал в топ-5 и обгонял «Мерседесы», сын семикратного чемпиона все еще без очков. Наравне с ним в общем зачете – только великий канадский рентач Николас Латифи на аутсайдерском «Уильямсе», потому в прессе все чаще появляются рассуждения на тему «как-то Шумахер-младший разочаровывает».

В Майами, казалось, Мик наконец-то заедет в вожделенную десятку и распечатает личный счет: до 53-го круга немец ехал девятым, сдерживал Эстебана Окона и Себастьяна Феттеля. Но ошибся в последнем повороте, сдал позицию – и тут же ринулся в резкую агрессивную контратаку по внутренней:

Позднее решение привело к половинчатой ситуации: вроде бы Мик целил на апекс, но Феттель оставался впереди больше, чем на полкорпуса и сохранял право на траекторию. Реализовал его Себ без оглядки на ситуацию справа – и вышел крэш, описанный судьями как «гоночный инцидент».

«Да какой там был разрыв? Я не видел его! И, кажется, все кончено, ****!» – негодовал проводивший очень боевую гонку Феттель.

«Но… Это был мой поворот…» – растеряно сказал по радио голосом едва не рыдающего человека Мик Шумахер.

«Мик должен был попытаться, – объяснил странную атаку дядя пилота «Хааса» Ральф Шумахер – бывший гонщик и ныне эксперт на Sky Germany. – Но видно, что он колебался. Может, не стоило совершать обгон, потому что он мог бы просто проехать поворот и затормозить чуть позже.

Но Себастьян должен был оставить место. Мик не мог просто испариться – Себастьяну нужно было смотреть в зеркала. Все сложилось неудачно. Возможно, кто-то скажет, что это чистый гоночный инцидент – тем не менее, Себастьяну надо было оставить место».

Двойную драму моменту добавила личная динамика между двумя немцами: они – давние друзья. Себ знает Мика с детства, ведь десятилетиями дружит с семьей парня через менторство Михаэля. Раньше семикратный чемпион поддерживал и продвигал Феттеля в «Ф-1» и «Феррари», а теперть уже четырехкратный помогает в ответ: Шумахер-младший уже подсмотрел у товарища, например, шпионаж за соперниками, а разок даже просил у №5 совета насчет неудобного сиденья.

А третьей практике Гран-при Австралии и вовсе случился крайне трогательный момент: Мик остановился, чтобы проведать старого друга – ведь Феттель жестко разбил болид в аварии.

«Себастьян – мой друг, – рассказывал Мик в прошлом году в интервью итальянскому изданию La Gazzetta Dello Sport. – Мы любим проводить время вместе, и я рад, что могу спросить у него что-нибудь о «Ф-1». Здорово, что в паддоке есть такой человек».

Что же теперь, дружбе конец? Похоже, нет – немецкие гонщики подошли к инциденту потрясающе здраво, хотя оба остались без ценных очков.

«Конечно, вышло глупо для нас обоих. Очень жаль. Я решил, что это мой поворот, и я был впереди. Я его не ожидал, а когда увидел, было слишком поздно. Мы должны были справиться лучше. Разочарован и за Мика, и за себя», – заключил Себ.

«Я мог остаться позади или активнее попытаться совершить обгон. Очень обидная ситуация – для нас обоих. Для меня было бы неплохо узнать, что думает Феттель. А потом нужно идти дальше. С моей стороны отношение к нему то же. Приятно, что я могу учиться у него, он так ценен мне в качестве друга. Но да, мы все гонщики», – согласился и Мик.

Столкновение с Себом – уже четвертый крупный инцидент за авторством Шумахера (или как минимум со значительным вкладом) за последние четыре Гран-при. Должно быть, серия про «Хаас» и в новом сезоне Drive To Survive выйдет огненной.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron; globallookpress.com/IMAGO/FLORENT GOODENformula1.com