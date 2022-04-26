Леклер глупо развернулся, упустил подиум и взорвался эмоциями: яростно бросался перчатками, опустошенно хватался за голову

Эмоции нового лидера «Ф-1».

Домашний уик-энд в Имоле обернулся кошмаром для «Феррари»: фавориты и лидеры «Ф-1» внезапно оказались медленнее «Ред Булл», а Леклер уступил Ферстаппену поул не только в классической квале, но и в спринте. До финиша добрался только один алый болид: Карлос Сайнс сошел еще на первом круге из-за неудачной атаки Риккардо.

После первого круга Скудерия надеялась только на лидера чемпионата Шарля Леклера – и он тоже потерпел неудачу.

Причем из-за ошибки, больше свойственной новичкам – слишком жадной и нетерпеливой атаки мокрого поребрика в попытке догнать соперника.

Итог – упущенный подиум. Винить оставалось только себя – и реакция Шарля соответствует моменту: досталось шлему, гало, перчаткам и чуть-чуть машине.

Расстроенный монегаск с трудом мог поднять голову – и его реакция в комнате взвешивания годится для картинки «вместо тысячи слов».

По языку тела Шарля понятно, насколько он разочарован в себе. Подтверждают и его собственные слова:

«Это не неудача, я просто сделал огромную ошибку, вот и все. Я заплатил за нее, мы потеряли семь возможных очков – я был третьим, но финишировал шестым, между этими позициями семь очков и все из-за моей ошибки. Я беру на себя ответственность за это. Я увидел возможность обойти Переса, хотел полностью отдаться попытке забрать второе место и перестарался. Так что это лишь моя ошибка. Но я не чувствовал никакого дополнительного давления.

У меня появился шанс, который я не видел до этого. Для меня было вполне очевидно, что третье место – максимально возможный результат. Но я увидел возможность и попытался ее реализовать. Я чуть быстрее проехал 14-й и 15-й повороты, слишком сильно заехал на поребрик и развернулся.

Третье место – лучшее, чего я мог достичь. Нам не хватало темпа для большего. Я пожадничал, поплатился за это и потерял потенциальные очки. Обидно, такое не должно повторяться».

«Он хотел забраться в зону DRS Чеко, – объяснил шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – Для этого нужно было очень быстро проезжать шикану перед последней парой поворотов. Собственно, он это и пытался сделать».

Пока Леклер сохранил лидерство в чемпионате – выигрывает у Ферстаппена 27 очков. Но прошлый сезон доказал, как каждый потерянный балл может в итоге все перевернуть – потому эмоции Шарля в самом деле лучше некуда показывают все напряжение титульной гонки. А ведь впереди еще 19 этапов!

Фото: formula1.com; REUTERS/Jennifer Lorenzini; Gettyimages.ru/Dan Mullan