Риккардо вынес «Феррари» и сломал машину – но проехал 62 круга и стал лучшим на этапе «Ф-1» по телеметрии. А на финише – последний

Кошмар «Макларена».

«Макларен» постепенно приходит в себя после ужаса первых жарких уик-эндов: Ландо Норрис квалифицировался в топ-3, Даниэль Риккардо стал шестым, а после спринта они полностью заняли третий стартовый ряд. Гонку австралиец начал въездом в пятерку лучших – обогнал было Карлоса Сайнса на «Феррари», но затем…

Испанец сошел, а №3 продолжил и выбрался из гравия. Затем проехал все 62 круга – и финишировал последним (ниже только как раз Карлос и второй сошедший испанец Фернандо Алонсо).

Но на этот раз у Риккардо есть объяснение – после финиша ему с мостика передали о «поврежденном диффузоре», а ведь сейчас вклад днища в генерирование прижимной силы оценивается в минимум 60%.

И даже со сломанной важнейшей частью машины Дэн выдал максимум – по данным телеметрии он оказался лучшим на Гран-при Эмилии-Романьи.

Риккардо идеально отработал торможения и повороты, да и с педалью газа вплотную подошел к идеалу.

Рейтинг, если что, высчитывается из данных телеметрии, снимаемых со всех гоночных машин, и формируется с оценкой от 1 до 10 в сравнении с показателями соперников. Данные обновляются каждые пять секунд.

Как рассчитывается работа рулем: гонщик с наименьшим углом поворота руля в определенных местах трассы получает 10 баллов, с наибольшим – 1 балл.

Баллы за прохождение поворотов рассчитываются через усреднение боковых перегрузок в каждом повороте Гран-при. Такая шкала выбрана не случайно: чем быстрее машина проезжает поворот – тем больше перегрузок на нее действует. Поэтому чем быстрее пилот – тем выше оценка.

«Агрессивность» описывает перегрузки, действующие на пилотов на стадиях разгона и замедления. Перегрузки рассчитываются и приводятся к среднему значению за Гран-при, а потом сравниваются с показателями других пилотов. Чем выше балл – тем резче пилот провоцирует перегрузки (к примеру, резче разгоняется или тормозит).

Работа на торможениях рассчитывается следующим образом: разница в скорости до нажатия педали и после нажатия делится на время нажатия. Средние значения всех гонщиков со всего Гран-при сравниваются и приводятся к отдельным баллам: чем выше оценка – тем быстрее пилот снижает скорость.

Работа с газом в свою очередь рассчитывается исходя из процента открытия топливной заслонки (регулируется собственно педалью) и скоростью открытия (их перемножают). Любое малейшее изменение давления педали фиксируется и учитывается – точно так же, как и достигнутая в определенных точках скорость. Чем выше балл – тем быстрее и качественнее пилот разгоняется.

И как минимум по данным телеметрии, как видите, Риккардо опередил напарника – который приехал на подиум, между прочим. Похоже, для Дэна и его команды 2022-й все-таки еще не потерян.