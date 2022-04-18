«Вся машина отдает в голову». Гонщики «Ф-1» страдают от подскоков на прямых – до парацетамола и проблем со зрением

Главная проблема новых болидов.

Каждый раз с радикальной сменой регламента «Формула-1» удивляет мир: то уродливыми носами, то антикрыльями странной формы, то необычным звуком мотора или общим обликом болида.

А теперь необычной внешности машины прибавили еще и веселые подскоки на прямых – наверное, любой зритель первых трех Гран-при уже насладился «галопированием» и разобрался в его причинах.

Если что – вот так подскоки выглядят со стороны:

Вот так – с борта:

А вот такое записывает камера, встроенная в шлем:

В общем, пилота в кокпите бросает примерно так:

Как же они себя чувствуют?

«На торможениях может ухудшаться обзор , не можешь правильно расположить машину на трассе, – рассказывал пилот «Ред Булл» Серхио Перес для Marca. – Cильнее всего проблема заметна, когда едешь с закрытой DRS – бывают моменты, когда машиной становится невозможно нормально управлять ».

«Похоже на пролет через зону турбулентности в авиалайнере, – сравнил лидер чемпионата Шарль Леклер. – Не могу сказать, что все совсем отвратительно. Да, становится немного нехорошо, но терпимо. Будет ли болеть голова? Болеть – не думаю, но кушать лучше стоит за очень большое время до гонки. Но на скорость этот эффект у меня не сильно влияет – почему-то я не очень чувствителен к нему. Не знаю, почему. Спина разве что болит наутро ».

«Очевидно, ощущается не сильно прекрасно, – поделился и напарник Леклера Карлос Сайнс. – Подпрыгивать так на скорости 300 км/ч… Раздражает. Надеюсь, нам не придется просто смириться с этим».

«Да, немного мешает, – согласился Валттери Боттас в финском стиле. – Немного затрудняет обзор . Но я не очень беспокоюсь: всего лишь требуется больше физических сил , как на любом кочковатом треке».

«Вообще неприятно, – уточнил Пьер Гасли из «Альфа Таури». – С точки зрения пилотажа сперва просто шокировало».

«Во время полного тестового дня нужен парацетамол уже в полдень! – высказался гонщик «Альпин» Эстебан Окон. – Словно вся машина отдается в голову . Потом болит».

«В общем, нам нужно попробовать и найти такой уровень галопирования, при котором наши мозги не вылезут через уши », – ответил на вопрос о подпрыгиваниях на Гран-при Австралии Льюис Хэмилтон.

« Алонсо сказал: я не смогу так гоняться , – признался спортивный директор «Альпин» Алан Пермейн. – После этого мы сделали с машиной пару вещей и научились «включать» и «выключать» эффект».

«Еще добавляет нагрузок, особенно на спину и шею, – поделился и действующий чемпион Макс Ферстаппен. – Вообще неприятно. Конечно, гоняться можно, но после из машины вылазишь не в лучшем состоянии ».

Однако, похоже, на данный момент таблетки и дополнительные тренировки работают – гонщики еще (вроде бы) не сходили из-за подскоков или ошибок, вызванных головной болью или потерей стабильности в поворотах.

Зато не выдерживают сами болиды: советник «Ред Булл» Гельмут Марко признался – в сходе Ферстаппена в Австралии подозревают именно галопирование (из-за вертикальных колебаний, вероятно, и лопнул один из топливных приводов). То есть люди выдерживают то, что убивает многомиллионную технику – насколько же «Формула-1» адаптивна!