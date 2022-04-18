Ностальгия и модерн
Блог

«Вся машина отдает в голову». Гонщики «Ф-1» страдают от подскоков на прямых – до парацетамола и проблем со зрением

Альпин Альпин
Шарль Леклер Шарль Леклер
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Пьер Гасли Пьер Гасли
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Ред Булл Ред Булл
техника
Формула-1
Эстебан Окон Эстебан Окон
Серхио Перес Серхио Перес
Авто Авто

Главная проблема новых болидов.

Каждый раз с радикальной сменой регламента «Формула-1» удивляет мир: то уродливыми носами, то антикрыльями странной формы, то необычным звуком мотора или общим обликом болида.

А теперь необычной внешности машины прибавили еще и веселые подскоки на прямых – наверное, любой зритель первых трех Гран-при уже насладился «галопированием» и разобрался в его причинах.

Но если вдруг нет – есть простейшее объяснение на примере ложки и пылесоса: это последствия упрямых законов физики

Если что – вот так подскоки выглядят со стороны:

Вот так – с борта:

А вот такое записывает камера, встроенная в шлем:

В общем, пилота в кокпите бросает примерно так:

Как же они себя чувствуют?

«На торможениях может ухудшаться обзор, не можешь правильно расположить машину на трассе, – рассказывал пилот «Ред Булл» Серхио Перес для Marca. – Cильнее всего проблема заметна, когда едешь с закрытой DRS – бывают моменты, когда машиной становится невозможно нормально управлять».

«Похоже на пролет через зону турбулентности в авиалайнере, – сравнил лидер чемпионата Шарль Леклер. – Не могу сказать, что все совсем отвратительно. Да, становится немного нехорошо, но терпимо. Будет ли болеть голова? Болеть – не думаю, но кушать лучше стоит за очень большое время до гонки. Но на скорость этот эффект у меня не сильно влияет – почему-то я не очень чувствителен к нему. Не знаю, почему. Спина разве что болит наутро».

«Очевидно, ощущается не сильно прекрасно, – поделился и напарник Леклера Карлос Сайнс. – Подпрыгивать так на скорости 300 км/ч… Раздражает. Надеюсь, нам не придется просто смириться с этим».

«Да, немного мешает, – согласился Валттери Боттас в финском стиле. – Немного затрудняет обзор. Но я не очень беспокоюсь: всего лишь требуется больше физических сил, как на любом кочковатом треке».

«Вообще неприятно, – уточнил Пьер Гасли из «Альфа Таури». – С точки зрения пилотажа сперва просто шокировало».

«Во время полного тестового дня нужен парацетамол уже в полдень! – высказался гонщик «Альпин» Эстебан Окон. – Словно вся машина отдается в голову. Потом болит».

«В общем, нам нужно попробовать и найти такой уровень галопирования, при котором наши мозги не вылезут через уши», – ответил на вопрос о подпрыгиваниях на Гран-при Австралии Льюис Хэмилтон.

«Алонсо сказал: я не смогу так гоняться, – признался спортивный директор «Альпин» Алан Пермейн. – После этого мы сделали с машиной пару вещей и научились «включать» и «выключать» эффект».

«Еще добавляет нагрузок, особенно на спину и шею, – поделился и действующий чемпион Макс Ферстаппен. – Вообще неприятно. Конечно, гоняться можно, но после из машины вылазишь не в лучшем состоянии».

Однако, похоже, на данный момент таблетки и дополнительные тренировки работают – гонщики еще (вроде бы) не сходили из-за подскоков или ошибок, вызванных головной болью или потерей стабильности в поворотах.

Зато не выдерживают сами болиды: советник «Ред Булл» Гельмут Марко признался – в сходе Ферстаппена в Австралии подозревают именно галопирование (из-за вертикальных колебаний, вероятно, и лопнул один из топливных приводов). То есть люди выдерживают то, что убивает многомиллионную технику – насколько же «Формула-1» адаптивна!

Оказывается, во время гонок «Ф-1» пилоты корчат страшные рожи – от перегрузок и адреналина. Признание новичка «Мерседеса»

«Феррари» скачет на прямых сильнее всех в «Ф-1» – и все равно выигрывает. Почему так? Почему тогда «Мерседес» так страдает?

Новый «Астон Мартин» для «Ф-1» совсем плох: руль сам выворачивает на прямых – без рук гонщика. Еще болид горит и разваливается на ходу

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные