«Макларен» нырнул на дно в первые Гран-при – а теперь взлетел к «Мерседесам» без переделки машины. Что происходит?

Безжалостная новая «Формула-1».

После первых тестов новой «Формулы-1» «Макларен» называли одним из фаворитов с самым впечатляющим зимним прогрессом. После вторых тестов легендарную оранжевую команду вернули в список середняков и перестали ждать появления в топ-5.

Но результаты первых двух Гран-при вообще вогнали фанатов «Макларена» в депрессию: 14-е и 15-е места в Бахрейне, 7-е и сход из-за отказа мотора – в Саудовской Аравии, пролеты мимо топ-10 в квалификациях (лучший результат – 11-й), темп на одном круге хуже, чем у «Хааса», «Альфа Ромео» или «Альфа Таури»… Англичане словно буквально вернулись в 2015-й – год максимальных амбиций после большой сделки с «Хондой» и громкого возвращения Фернандо Алонсо.

Но в Австралии Норрис и Риккардо поехали на уровне «Мерседесов»: Ландо квалифицировался четвертым (за двумя «Ред Булл» и лидером чемпионата Леклером), Дэн – 7-м, а в гонке парни в оранжевом приехали пятым и шестым. Р-раз – и «Макларен» со дна всплыл сразу на четвертое место Кубка конструкторов.

«Я бы саркастически посмеялся, если бы мне сказали об этом в Бахрейне», – признался Риккардо после финиша – настолько неожиданным оказался взлет.

А Норрис оказался менее радостным.

«Если бы мы вернулись в Бахрейн, то так же стали бы 13-ми в квалификации, а в гонке проиграли бы два круга. Болид абсолютно такой же, и это проблема».

Так что это было вообще? Где настоящий уровень «оранжевых»? Они правда не меняли машину?

Кошмар первых Гран-при – из-за мелкой промашки с охлаждением тормозов

До 2019-го болиды «Формулы-1» отличались мощным и продвинутым аэродинамическим обвесом – его внедрили в качестве ответа на уничтожавший пелотон мегамотор «Мерседеса» в надежде на реванш «Феррари» и «Ред Булл». Соперники действительно подтянулись, но вскрылась новая проблема: из-за большой зависимости от эффективности распределения воздуха по машине атаковать кого-то стало ОЧЕНЬ затруднительно: разорванные потоки не генерировали у преследователя почти всю прижимную силу, он терял темп и вылетал с трека в поворотах вместо попыток обгона.

Потому правила подвинули в сторону упрощения обвеса – и одним из первых под ограничения попали тормозные воздуховоды, ранее выдувавшие важные потоки через колеса для формирования нужного аэродинамического эффекта (помимо первичного назначения). Их значительно урезали еще в 2019-м, а к 2022-му их расположение и форму вновь пересмотрели ради устранения последних лазеек для двойного использования. Теперь воздуховоды у колес годятся только для снижения температур – и регламент вряд ли выйдет как-то обмануть.

Но все команды, естественно, все равно попытались – это входит в ДНК «Формулы-1». Оттуда и разница в дизайнах практически всех деталей даже в условиях серьезнейших ограничений регламента – и, естественно, каждый инженерный штаб не мог угадать на все 100 с каждой зоной болида.

«Макларен», например, промахнулся именно с конструкцией тормозных воздуховодов: на первых тестах в Барселоне все работало по плану, но в условиях более жаркого и требовательного к зонам замедлений Бахрейна вскрылась проблема систематического перегрева. Оранжевый болид не мог проехать больше десяти кругов подряд на околобоевой скорости без риска повреждения деталей (которые на тесты обычно привозят ограниченным тиражом – особенно новых условиях потолка расходов).

В чем же оказалась проблема? По инсайду технического эксперта F1 TV Крэйга Скарборо, «Макларен» просчитался с размером и расположением воздуховодов передних тормозов – направляемого потока не хватало для эффективного охлаждения дисков на длинных отрезках. Температуры на загруженных деталях постоянно превышали рабочие на несколько градусов – и неустранимый перегрев приводил к разрушениям намного раньше запланированного конца жизненного цикла.

Поскольку несоответствие компьютерным моделям вскрылось совершенно неожиданно, править конструкцию тоже пришлось в формате технической спецоперации: расширять и перекреплять уже сделанные детали вместо глобальной пересборки всего аэрообвеса. В итоге на Гран-при Бахрейна к MCL36 вернулась способность проезжать полную дистанцию в 50+ кругов, но изменение формы и расположения тормозных воздуховодов сильно испортило общую работу с направлением воздушных потоков к задней части болида. Норрис и Риккардо потеряли огромный объем прижимной силы, механического сцепления и доступного окна по балансу через желаемые настройки.

«Проблема не только в тормозах: нам не хватает сцепления», – признал шеф «Макларена» Андреас Зайдль.

«Нам в целом немного не хватает прижимной силы, это ключевой момент. Не думаю, что у машины в целом очень плохой баланс. Скорее речь идет об общей нехватке сцепления с трассой», – соглашался и Риккардо – еще в Бахрейне.

«Я жду боли и думаю, что нам всем нужно осознать тот факт, что впереди нас ждет немного боли, – прогнозировал Норрис примерно тогда же. – Проще говоря, нашей машине сильно не хватает прижимной силы. И управляемость, соответственно, очень плохая. У нас сложная для настройки машина. Сложно оптимизировать работу шин, когда вам не хватает прижимной силы. Шины не работают, вы не можете прогреть их до нужной температуры, за рулем болида появляется недостаточная и избыточная поворачиваемость, появляется много других проблем».

Прорыв в Австралии: мелкие новинки, другой характер трека

Естественно, «Макларен» не собирался весь год гоняться с топорным фиксом на скорую руку – уже к Саудовской Аравии пришли первые изменения.

Изменилась форма конструкции, а сильно облегченная и экспериментальная карбоновая версия корпуса сменилась на более традиционную металлическую. Детали потребовалось больше пространства для более эффективного теплообмена с воздухом – уменьшение площади ради сокращения массы явно не сработало, да и углепластик оказался более хрупким на высоких температурах по сравнению с быстрее остывающим металлом. «Макларен» пожертвовал лишним килограммом массы и потерей 0,03-0,04 секунды с круга – но финиш Норриса в топ-10 доказал верное направление адаптации к проблеме.

В Мельбурн «оранжевые» привезли еще одну версию обвеса вокруг тормозов – с прицелом на решение другого конца проблемы: баланса сзади.

Речь о закрылке на заднем тормозном воздуховоде – он должен был немного изменить направление потока в хвостовой части и вернуть часть потерянного прижима.

Условия гонки тоже изменились: на новом «Альберт-Парке» снизилось количество зон жесткого торможения (теперь их стало всего 4 штуки), да и общие температуры слегка снизились.

Потому «Макларену» стало полегче – часть проблем ушла сама собой, и Норрис получил возможность тормозить в некоторых поворотах даже позже Леклера и Переса.

«Часть эффекта – наша работа, но намного больше – эффект от нового трека, – согласился и Норрис. – 70 на 30 где-то, или даже 80 на 20 в пользу трека.

Пару вещей мы хорошо сделали. И смогли выжать немного больше скорости из машины чисто благодаря лучшему пониманию большего количества вещей в смысле нового направления в настройках. Но мы не привозили ничего кардинального.

Просто не забывайте: вообще-то мы начали сезон с огромной отрицательной форой из-за недостатка кругов на тестах в Бахрейне. Нам требовалось разобраться в машине в первых двух Гран-при. Оттого скорость и эффективность болида добавляется еще и по мере детального изучения ее возможностей».

Только Риккардо поражал оптимизмом еще даже до этапа в Австралии.

«В Саудовской Аравии у нас не было новинок, скорее мы просто разобрались с парой вещей. При этом проблемы с тормозами до конца не исчезли. Думаю, нашему болиду просто подошла трасса.

На Гран-при Бахрейна мы были в кризисе, если так можно сказать. Но нам, как мне кажется, удалось из него выбраться. Конечно, до серьезных обновлений финиш в топ-10 будет восприниматься как маленькая победа.

Спросите меня о положении команды еще раз через полгода – возможно, все изменится и я уже не буду этому удивлен. Не удивлюсь, если в какой-то момент в этом сезоне нам даже удастся выиграть гонку. Потому что я по-прежнему верю в нашу команду, верю в нашу работу – и что у нас есть необходимые ресурсы и люди».

Но Ландо пока не ждет прямо масштабного прорыва:

«Я вообще не уверен, что мы будем настолько конкурентоспособными на более медленных автодромах».

Просто на медленных треках больше поворотов и зон замедления перед ними – потому и тормоза используются активнее. Меньше времени на охлаждение, выше нагрузка – от этих двух факторов «Макларен» и страдал в Бахрейне и Джидде. Потому до весомого пакета обновлений с пересмотром аэрообвеса или всей структуры воздухозаборников уровень MCL36 так и будет прыгать в зависимости от погоды и места заезда: на холодном (или дождевом) заезде Норрис и Риккардо подтянутся к топ-5, в жарких условиях с мощными торможениями вернутся в хвост.

И надежда есть – ведь технический штаб в Уокинге уже занят необходимыми улучшениями.

«Теперь у нас есть четкий план по доработке машины, – порадовал фанатов Зайдль. – Потребуется время. Не хочу вдаваться в подробности и говорить о точных сроках. Необходимо учитывать ряд параметров – потолок расходов, ограничение на работу в аэротрубе».

Может, «Макларен» и не воспрянет прямо сейчас на всех автодромах, но хотя бы не выглядит настолько же безнадежно и потеряно, как «Астон Мартин» прямо сейчас или «Хаас» в прошлом году.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Robert Cianflone; REUTERS/Loren Elliott